VIDEO U ovom europskom gradu ne postoje prometni znakovi: 'Kad nema pločnika i semafora, svi su sigurniji'

Louis Sarkozy, kandidat za gradonačelnika francuskog grada Mentona, predlaže drastičnu obnovu cestovne infrastrukture, uključujući uklanjanje svih prometnih znakova. Sin bivšeg francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozyja vjeruje kako bi takav potez povećao povjerenje sudionika u prometu i poboljšao sigurnost na cestama, piše HAK Revija.

Sarkozy se zalaže za uvođenje radikalnih mjera koje, prema njegovom mišljenju, mogu doprinijeti sigurnosti u prometu. Njegov prijedlog podsjeća na iskustva nizozemskog grada Drachtena, gdje je prije gotovo 20 godina pokojni prometni inženjer Hans Monderman uveo sustav bez semafora i većine prometnih znakova. Mondermanov koncept tzv. "zajedničkog prostora", u kojem svi sudionici prometa moraju biti međusobno pažljiviji i odgovorniji, izazvao je međunarodnu pažnju i pokazao se uspješnim u gradovima s manjim intenzitetom prometa.

– Ako nema pločnika, semafora i bijelih linija na cesti, svi su pažljiviji – izjavio je Sarkozy za francusku radio postaju Radio Monte Carlo. Dodao je kako je u Drachtenu zabilježeno smanjenje broja prometnih nesreća za čak 40 posto.

Iako neki prometni stručnjaci smatraju da ovakav sustav može funkcionirati u manjim gradovima ili mjestima s nižim intenzitetom prometa, čini se da bi radikalne mjere koje predlaže Sarkozy bile teško primjenjive u većim i gužvama gradovima poput Mentona. Unatoč tome, Sarkozy vjeruje da bi veće povjerenje u sudionike prometa moglo pozitivno utjecati na sigurnost, što bi moglo biti korisno za njegovu kandidaturu na predstojećim izborima.