Je li ovo budućnost u Hrvatskoj? 'AI mi je uništio posao, plaće su otužne'

Objava na hrvatskom Redditu pokrenula je lavinu komentara nakon što je jedan korisnik postavio naizgled jednostavno pitanje: je li itko u Hrvatskoj dobio otkaz zbog umjetne inteligencije? Odgovori su otkrili da, iako masovni otkazi još nisu svakodnevica, neki već osjećaju teške posljedice, pogotovo u kreativnim industrijama.

Najglasniji su bili freelanceri i kreativci. Jedan korisnik, koji se bavio pisanjem sadržaja na platformi Upwork, podijelio je svoje iskustvo. "Meni propao freelance content writing gig na Upworku od kojeg sam lijepo zarađivao," napisao je, a njegov komentar brzo je postao najpopularniji u raspravi. Objasnio je kako su cijene drastično pale – članak za koji je nekad dobivao od 50 do 100 eura sada se nudi za svega 10 dolara. Drugi su se nadovezali, ističući kako je kvaliteta AI sadržaja očajna, no klijentima je očito postala važnija ušteda. Slična iskustva dijele i grafički dizajneri te prevoditelji, kojima je posao pao za trećinu, a mnogi klijenti sada traže samo jeftinu doradu strojno prevedenih tekstova.

Ipak, slika nije crno-bijela. Dio korisnika iz IT sektora tvrdi da se u njihovim tvrtkama AI koristi kao alat za povećanje produktivnosti, a ne kao zamjena za ljude. "Konkretnog posla ima nikad više, manjak je kvalitetnih ljudi," napisao je jedan zaposlenik, dodajući kako su otkaze uglavnom dobivali "nekompetentni ljudi" koji su ušli u industriju tijekom pandemije. Međutim, da prijetnja postoji i u korporativnom svijetu, potvrdio je korisnik koji je anonimno otkrio da će u njegovoj firmi sljedeće godine "letjeti 15 ljudi upravo zbog AI-a i automatizacije procesa."

Rasprava je neočekivano skrenula i na pitanje je li Hrvatska uopće dovoljno digitalizirana za takvu tehnološku revoluciju. "Koliko kasnimo s informatizacijom i digitalizacijom javne uprave, toliko ćemo i s AI-em," glasio je jedan od popularnijih ciničnih komentara. No, uslijedila je žustra obrana hrvatskog digitalnog sustava. Mnogi su istaknuli kako je Hrvatska s uslugama poput e-Građana i e-Recepata godinama ispred razvikanih zemalja poput Njemačke, gdje se i dalje ugovori otkazuju ručno pisanim dopisima. Iako se rasprava vodila o privatnom sektoru, pokazala je kompleksan odnos Hrvata prema tehnologiji – ponos na postignuća javne uprave, ali i strah od promjena na tržištu rada.

Iako se čini da Hrvatska još nije suočena s masovnim otpuštanjima zbog umjetne inteligencije, Reddit rasprava jasno pokazuje da su prvi udarci već osjetni. Kreativci i freelanceri nalaze se na prvoj crti bojišnice, boreći se s padom cijena i klijenata koji biraju jeftiniji, ali često lošiji AI sadržaj. Dok jedni vide AI kao prijetnju, drugi ga smatraju alatom za napredak, a treći pak vjeruju da će hrvatska birokracija usporiti neizbježno.