Europska norma koja sve mijenja: Ove godine kreću stroža pravila za kupovinu automobila, ovo je sve što trebate znati

Za vlasnike starijih automobila, međutim, postoji olakšanje. Naime, Euro 7 odnosi se samo na nova vozila koja će biti registrirana nakon što standard postane obavezan. Vozila koja zadovoljavaju prethodne norme, poput Euro 4, 5 ili 6, neće biti povučena s tržišta i moći će se koristiti bez ikakvih ograničenja, pa nema potrebe za ubrzanom prodajom vozila.

Norma Euro 7, koja će stupiti na snagu krajem 2026., donosi važne promjene koje će značajno utjecati na tržište automobila, posebno kada je riječ o kupnji novih i rabljenih vozila.Kako piše Fenix, kupnja automobila koji zadovoljava ovaj standard dugoročno pruža sigurnost jer takvi modeli neće biti podložni budućim zabranama vožnje ili regulatornim ograničenjima. Iako proizvođači već prilagođavaju svoje modele novim zahtjevima, očekuje se da će stroža pravila rezultirati višim cijenama vozila ili smanjenjem ponude na tržištu.

Zanimljivo je da Euro 7 donosi novosti i za električne automobile. Dosadašnje europske norme uglavnom su se odnosile na emisije ispušnih plinova, dok nova pravila po prvi put reguliraju emisije sitnih čestica koje nastaju trošenjem kočnica i guma, čime obuhvaćaju i električna vozila. Uz to, uvođenje sustava digitalnog nadzora vozila (On-Board Monitoring – OBM) značit će da vozila neće morati samo zadovoljiti laboratorijska mjerenja, već i pokazati usklađenost s normama u stvarnim uvjetima vožnje.

Za implementaciju novih standarda postavljeni su jasni rokovi. Tako će se obveza za nove tipove osobnih automobila primjenjivati od 29. studenoga 2026. godine, dok će svi novoregistrirani automobili morati zadovoljiti Euro 7 normu najkasnije do 29. studenoga 2027. Osim toga, od 1. srpnja 2028. stupit će na snagu granične vrijednosti za trošenje guma, dok će primjena norme na nove kamione i autobuse započeti 2030. godine.

Nova pravila također donose strože zahtjeve za trajnost vozila. Proizvođači će biti obvezni jamčiti da sustav za pročišćavanje ispušnih plinova ostaje učinkovit najmanje osam godina ili do prijeđenih 160.000 kilometara. Za električne automobile, propisuje se dodatna zaštita potrošača - baterija mora zadržati najmanje 72 posto svog kapaciteta nakon osam godina, što bi trebalo smanjiti preuranjeni pad vrijednosti vozila.

Vozači koji žele provjeriti koju emisijsku normu zadovoljavaju njihovi automobili mogu to učiniti u prometnoj dozvoli, gdje se podaci nalaze u rubrici V.9 ili 14.1. Euro 7 predstavlja značajnu reformu automobilskih standarda, s ciljem stvaranja čišćeg prometa, dugotrajnijih vozila i bolje zaštite potrošača. Iako će nova pravila donijeti veću tehničku složenost i moguća povećanja troškova, dugoročno bi mogla pridonijeti poboljšanju kvalitete života i okoliša.