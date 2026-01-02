Stane u svaki džep: Britanci otkrili koje sredstvo kao od šale odmrzne bravu na autu

Stručnjak za motore Ben Welham iz Cinch-a preporučuje neobičan način za odmrzavanje brava na vratima automobila tijekom hladnog vremena, a riječ je o korištenju sredstva za dezinfekciju ruku.

-Ovaj trik iznenađujuće dobro djeluje. Alkohol u sredstvu za dezinfekciju ruku obavlja posao, što je izvrsna opcija ako vam ponestane sredstva za odmrzavanje na hladan dan- objasnio je za britanski Express.

Ovaj savjet dolazi usred hladnog vremenskog vala u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje su vozači suočeni s izazovima pri odmrzavanju svojih vozila. Met Office, britanska meteorološka služba, izdaje upozorenja za snijeg i led, a predviđa se da će hladno vrijeme trajati i tijekom vikenda, s noćnim temperaturama koje će pasti ispod -10°C, dok će danju mnogi dijelovi zemlje imati temperaturu koja neće prelaziti 0°C.

-Očekuje se vrlo hladno vrijeme koje će utjecati na uvjete vožnje, posebno u područjima koja su pod žutim upozorenjem. Naša preporuka za vozače je da planiraju svoje putovanje, ostave dodatno vrijeme za vožnju i prilagode brzinu uvjetima na cesti- dodao je George Fiddes iz Transport Scotlanda.

Osim što je trik za odmrzavanje brava na vratima automobila od koristi, stručnjaci savjetuju vozačima da ostanu informirani o vremenskim uvjetima i obavezno poduzmu sve potrebne mjere kako bi osigurali sigurnost na cesti.