Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 81
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
TKO BI REKAO

Stane u svaki džep: Britanci otkrili koje sredstvo kao od šale odmrzne bravu na autu

Auto, snijeg
pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
02.01.2026.
u 13:00

Osim što je trik za odmrzavanje brava na vratima automobila od koristi, stručnjaci savjetuju vozačima da ostanu informirani o vremenskim uvjetima i obavezno poduzmu sve potrebne mjere kako bi osigurali sigurnost na cesti

Stručnjak za motore Ben Welham iz Cinch-a preporučuje neobičan način za odmrzavanje brava na vratima automobila tijekom hladnog vremena, a riječ je o korištenju sredstva za dezinfekciju ruku.

-Ovaj trik iznenađujuće dobro djeluje. Alkohol u sredstvu za dezinfekciju ruku obavlja posao, što je izvrsna opcija ako vam ponestane sredstva za odmrzavanje na hladan dan- objasnio je za britanski Express.

Ovaj savjet dolazi usred hladnog vremenskog vala u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje su vozači suočeni s izazovima pri odmrzavanju svojih vozila. Met Office, britanska meteorološka služba, izdaje upozorenja za snijeg i led, a predviđa se da će hladno vrijeme trajati i tijekom vikenda, s noćnim temperaturama koje će pasti ispod -10°C, dok će danju mnogi dijelovi zemlje imati temperaturu koja neće prelaziti 0°C.

-Očekuje se vrlo hladno vrijeme koje će utjecati na uvjete vožnje, posebno u područjima koja su pod žutim upozorenjem. Naša preporuka za vozače je da planiraju svoje putovanje, ostave dodatno vrijeme za vožnju i prilagode brzinu uvjetima na cesti- dodao je George Fiddes iz Transport Scotlanda.

Osim što je trik za odmrzavanje brava na vratima automobila od koristi, stručnjaci savjetuju vozačima da ostanu informirani o vremenskim uvjetima i obavezno poduzmu sve potrebne mjere kako bi osigurali sigurnost na cesti.
Ključne riječi
zima snijeg auto Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!