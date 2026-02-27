Naši Portali
VAŽNO PRAVILO

Znate li što treba napraviti kada vidite ovaj prometni znak? Mnogi bi se sigurno zeznuli

Screenshot
VL
Autor
Večernji.hr
27.02.2026.
u 17:00

Postoje i iznimke. Na primjer, na raskrižju ili pri susretu s vozilom koje se kreće po tračnicama, vozač je uvijek dužan propustiti to vozilo

Iako ga viđamo razmjerno rijetko, znak u trokutu obrubljenom crvenom bojom jedan je od onih koji zbunjuje vozače jednom kad se pojavi na cesti. Kako piše HAK, on označava "Raskrižje cesta iste važnosti", a upozorava na situaciju u kojoj morate propustiti vozila koja dolaze s desne strane. U praksi, to znači da kod ovog znaka vrijedi pravilo desne strane - propustiti vozilo koje dolazi s vaše desne strane.

Pravilo desne strane na raskrižju cesta iste važnosti nalaže da vozači moraju ustupiti pravo prvenstva vozilima koja dolaze s njihove desne strane. Također, vozači koji skreću ulijevo dužni su propustiti vozila koja dolaze iz suprotnog smjera i skreću udesno, osim ako prometni znakovi ne nalažu drugačije.

Osim toga, postoje i iznimke. Na primjer, na raskrižju ili pri susretu s vozilom koje se kreće po tračnicama, vozač je uvijek dužan propustiti to vozilo, bez obzira s koje strane dolazi, osim ako znakovi ne upućuju na nešto drugo.
Ključne riječi
auto HAK promet prometni znak Barkod

Avatar fidelio
fidelio
17:49 27.02.2026.

Tzv. ponašaj se onako kako bi i inače trebao kad dođeš na raskršće na kojem nema znakova s prednošću prolaza...

