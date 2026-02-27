Znate li što znači simbol trokuta na vašoj odjeći? Evo kako spriječiti uništavanje odjeće

Kad god zavirimo u etiketu za održavanje na nekom komadu odjeće, često nas dočeka niz znakova koji na prvi pogled mogu djelovati komplicirano. Jedan od najvažnijih – ali i često pogrešno shvaćenih – je znak trokuta. Ovaj simbol daje jasne smjernice smije li se tkanina izbjeljivati i na koji način.

Ispravno tumačenje ovog znaka može značiti razliku između dugotrajnog i očuvanog odjevnog predmeta i onog koji se brzo uništi. Kako biste uvijek znali što vaša odjeća "poručuje", postoji i praktičan letak sa svim bitnim simbolima za održavanje – dostupan je besplatno i možete ga ispisati kad god vam zatreba.

Trokut se na etiketama može pojaviti u nekoliko oblika, a svaki ima posebno značenje kad je riječ o izbjeljivanju: Prazan trokut znači da je tekstil dopušteno izbjeljivati – i klornim i kisikovim izbjeljivačem. Trokut s dvije dijagonalne crte dopušta samo izbjeljivanje s kisikovim izbjeljivačem (bez klora), dok se klor mora izbjegavati. Ovaj simbol se najčešće nalazi na šarenoj odjeći jer je kisikovo izbjeljivanje nježnije i manje štetno za boje, prenosi Fenix magazin.

Trokut s oznakom „CL“ u sredini označava da se može koristiti klorni izbjeljivač. Precrtan trokut izričito zabranjuje bilo kakvo izbjeljivanje – ni klorno ni kisikovo. Ako naiđete na precrtan trokut, to je jasan znak da izbjeljivačima nema mjesta. To vrijedi za sve vrste izbjeljivača. Najčešće se stavlja na osjetljive materijale ili tkanine intenzivnih boja koje bi izbjeljivanje moglo nepovratno oštetiti. Obično ga vidimo na tamnoj odjeći, svilenim ili vunenim komadima, kao i na tkaninama koje imaju poseban premaz. Ignoriranjem ovog znaka riskirate promjenu boje, mrlje ili uništena vlakna.

Danas se bijela odjeća rjeđe izbjeljuje nego u prošlosti. Moderni deterdženti za bijelo rublje već sadrže aktivne tvari koje djeluju kao izbjeljivači za svakodnevno pranje. Izbjeljivači se obično koriste kod tvrdokornih mrlja (poput krvi ili znoja), požutjele bijele tkanine ili kad je potrebno dodatno dezinficirati rublje – kao što je slučaj s posteljinom ili donjim rubljem.

Izbjeljivači su jake kemikalije pa s njima treba pažljivo postupati. Nikada ih nemojte miješati s drugim sredstvima za čišćenje jer takva kombinacija može stvoriti opasne plinove. Ako koristite klorni izbjeljivač, uvijek to radite u dobro prozračenim prostorijama jer isparenja mogu iritirati oči i dišne putove. Obavezno nosite zaštitne rukavice kako biste spriječili iritaciju kože, a nakon uporabe odjeću dobro isperite kako bi se uklonili svi ostaci sredstva. Izbjeljivači moraju biti izvan dohvata djece i odvojeni od ostalih sredstava za čišćenje. Ako dobro čitate simbole na etiketama i postupate prema njima, vaša će odjeća duže trajati i izgledati kao nova – zato nemojte zanemariti ove male, ali važne upute.