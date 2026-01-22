Naši Portali
Jedna značajka s Facebooka stiže i na WhatsApp! Meta uvodi promjenu koja bi vam se mogla svidjeti

22.01.2026.
Iako još nije poznato kada će ova opcija biti službeno dostupna, već sama činjenica da se pojavila u testnim verzijama znači da je službeno predstavljanje vrlo blizu

WhatsApp nas je navikao na stalne novitete koje Meta razvija za ovu platformu, bilo da se radi o mobilnoj aplikaciji ili web verziji. Prema najnovijim informacijama iz najpouzdanijeg izvora za praćenje novih značajki na WhatsAppu, WABetaInfo, u pripremi je jedna mala, ali prilično značajna promjena koja bi mogla biti korisna većini korisnika čim postane dostupna, piše Zimo.

Radi se o opciji koju smo već vidjeli na Facebooku naslovnoj fotografiji. Na Facebooku je naslovna fotografija poznata kao veća slika koja se prikazuje uz profilnu fotografiju i dodaje osobni pečat korisnikovom profilu, prikazujući interese, raspoloženje i slične stvari. Iz najnovijih podataka iz beta verzije aplikacije za Appleove uređaje, saznalo se da WhatsApp planira uvesti istu opciju za svoje korisnike. Iako je značajka još uvijek u razvoju, očekuje se kako će uskoro biti dostupna za testiranje.

Osim za iOS, WhatsApp radi na istoj opciji i za Android aplikaciju. To znači da će uskoro korisnici moći postaviti naslovnu fotografiju na svoj WhatsApp profil, što će omogućiti još personaliziraniji izgled njihovih profila. Korisnici će imati mogućnost odabrati tko može vidjeti njihovu naslovnu fotografiju, a opcije će biti vrlo slične onima koje već postoje za profilnu fotografiju. Tako će biti moguće postaviti naslovnu fotografiju da je mogu vidjeti svi, samo kontakti s liste, svi osim određenih iznimki ili nitko. Ova opcija bit će dostupna u postavkama pod „privatnost“, a zatim pod opcijom „naslovna fotografija“.

Iako još nije poznato kada će ova opcija biti službeno dostupna, već sama činjenica da se pojavila u testnim verzijama znači da je službeno predstavljanje vrlo blizu. Naravno, tijekom testiranja moguće su promjene, jer kompanije obično testiraju opcije kako bi prikupile povratne informacije korisnika i po potrebi uvele poboljšanja prije konačnog predstavljanja.

Ključne riječi
aplikacije whatsapp Barkod

