FOTO Novi obiteljski SUV: Jedini PHEV u Europi s 200 kilometara električnog dosega

Nakon modela 01 i 02, kineski Lynk&Co u hrvatskim je prodajnim salonima (zasad u četiri grada, u planu je širenje mreže) ponudio i reprezentativni model 08. Ovaj je brend dio Geely grupacije, a mnoge dijelove, među njima i platforme, dijeli s Volvom. Tako je Lynk&Co 08 izgrađen na istoj platformi na kojoj će nastati budući Volvo XC60. Auti marke Lynk&Co dizajniraju se i osmišljavaju u Švedskoj. Materijali, kvaliteta izrade, dizajn... - sve je švedsko, dakle europsko. Iz Lynk&Co kažu kako je 08 najbolji automobil koji su ikada predstavili. Sve 'miriši' na premium, ali uvoznik spušta loptu te kaže da, iako 08 jest krcat opremom, iako obiluje naprednim tehnologijama i kvalitetnim materijalima, njegova je ciljana publika ipak šira. Na to ukazuje i cijena od 49.990 eura, s uračunatih 3000 eura popusta dobrodošlice, za izvedbu Core.

Novi obiteljski SUV: Jedini PHEV u Europi s 200 kilometara električnog dosega

No, iako ulazna, već ova izvedba ima presvlake od umjetne kože, prepoznavanje lica, panoramski krov, 19" kotače, parkirne senzore sprijeda i straga, kameru koja pokriva 360 stupnjeva, ADAS sustave, el. podešavanje i grijanje prednjih sjedala, 15,4" CSD zaslon, audio sustav s osam zvučnika, 5G i Wi-Fi hotspot, bežični punjač mobitela, el. upravljan poklopac prtljažnika, zatamnjena stražnja stakla... Još bogatija oprema More dodatno obuhvaća prednja sjedala s ventilacijom i masažom, grijani upravljač, grijana stražnja sjedala, Desert Dune ili Black Ocean unutrašnjost, 3-zonski automatski klima-uređaj, unutarnju selfie kameru, 23 zvučnika i 1600W (Harman Kardon zvučnici u naslonima za glavu i subwoofer), 21" kotače, LED matrix prednja svjetla. Takav Lynk&Co 08 stoji 54.990 eura, s uračunatih 3000 eura popusta. Novitet je prvi i zasad jedini plug-in hibrid (PHEV) u Europi s 200 km dosega samo na struju (više od 1000 km ukupnog dosega). Njegov se hibridni sklop temelji na 1,5-litrenom benzincu i raspolaže s 345 KS. Do stotke ubrza za 6,8 sekundi. Njegova 39,6 kWh baterija od 10 do 80% kapaciteta na DC punjaču napuni se za 33 minute. Snaga se prenosi na prednje kotače.