Automobilski div odustao od proizvodnje električnog SUV-a: 'Gubimo više od milijardu eura, vraćamo se benzincima'

Porsche je doživio veliki udarac u svom poslovanju s električnim automobilima, što potresa cijelu europsku automobilsku industriju. U petak, nakon radnog tjedna, stigla je iznenadna vijest da je Porsche pretrpio gubitak od 1,7 milijardi eura u električnoj automobilskoj grani, piše HAK. Zbog toga se zaustavlja razvoj planiranog električnog luksuznog SUV-a, koji će se sada proizvoditi s motorom s unutarnjim izgaranjem i plug-in hibridnom opcijom, umjesto kao potpuno električno vozilo.

Porsche je primoran ponovno se fokusirati na razvoj novih modela s motorima s unutarnjim izgaranjem, koji će ponovno postati osnovna ponuda. Ovaj preokret označava kraj planova za elektrifikaciju sportskih automobila, jer su se pokazali problemi u konkurentnosti. Naime, kineski električni automobili, s mnogo boljim performansama, značajno su jeftiniji od Porscheovih električnih vozila poput Taycana.

Analitičari smatraju da strategija prodaje luksuznih električnih automobila nije održiva na duži rok. Mattias Schmidt, neovisni automobilski analitičar, ističe da su kupci sve manje zainteresirani za luksuzne električne automobile, što je Porsche sada shvatio, te se odlučuje za modele s motorima s unutarnjim izgaranjem koji donose veće marže.

Ovaj potez Porschea ima dalekosežan utjecaj i na Volkswagen, koji također mora prilagoditi svoje planove zbog smanjenja marži. Objavljena vijest izazvala je šok u europskoj automobilskom sektoru, što se odrazilo i na burzi, gdje su dionice nekoliko proizvođača automobila zabilježile pad. Europska automobilska industrija suočava se s velikim izazovima, a promjene su nužne.