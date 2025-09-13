Teorija je jedno, a stvarnost drugo: Podaci otkrili istinu o plug-in hibridima

Prema najnovijim podacima Europske unije, plug-in hibridni automobili emitiraju gotovo jednaku količinu CO2 kao i vozila s klasičnim motorima s unutarnjim izgaranjem. Prosječno, plug-in hibridi ispuštaju 139 grama CO2 po kilometru, što je usporedivo s emisijama benzinskog automobila srednje veličine, prema podacima Europske agencije za okoliš koje je objavila organizacija Transport & Environment (T&E). Službeno se, međutim, navodi da ova vozila emitiraju samo 28 grama CO2 po kilometru, što omogućava automobilskoj industriji postizanje ciljeva za emisije i smanjenje poreza na vozila za vlasnike u zemljama poput Njemačke, piše RevijaHAK.

Podaci su prikupljeni od 127.000 plug-in hibrida registriranih 2023. godine putem mjerača potrošnje goriva. T&E ističe da se prilikom izračuna prema WLTP standardu pretpostavlja da se ova vozila češće koriste u električnom režimu nego što je to u stvarnosti. Iako je poznat problem prevelikih očekivanja od električnog dometa, situacija se pogoršala unatoč povećanju potencijalnog električnog dometa novijih modela.