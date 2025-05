Fiat Grande Panda uz štedljiv blagi hibrid za 18.990 eura, električna izvedba 25.350 eura

Na hrvatsko tržište krajem svibnja stiže jedan od najvažnijih noviteta ove godine - Fiat Grande Panda. Pretpremijerno smo je vidjeli na predstavljanju u Zagrebu, a s cijenom od 18.990 eura za 1,2.litreni blagi hibrid sa 110 KS i automatski eDTC mjenjač nameće se kao jedna od najpovoljnijih ponuda na današnjem tržištu. Uskoro se očekuje i verzija s ručnim mjenjačem koja će, dakako, biti povoljnija. Osim hibrida Grande Panda je dostupna i u električnoj verziji s baterijom kapaciteta 44 kWh za također vrlo konkurentnu cijenu od 25.350 eura.

Grande Panda je kako joj i ime govori veća verzija legendarne Pande, koja će se u 3. generaciji koja je na tržištu od 2011. i dalje proizvoditi. S dužinom od 399 cm Grande Panda je od originalne Pande duža za 32 cm i zapravo je pravi predstavnik B segmenta, a platformu i mnoga tehnička rješenja dijeli s novim Citroenom C3 iz zajedničke Stellantis grupacije. No, dizajnom su Talijani potpuno svoji, a Fiat je u tome majstor, baš kao i u izradi gradskih automobila.

Foto: Mladen Milčić

Tako Grande Panda donosi mnoga originalna rješenja poput pixell LED svjetala, utisnutih natpisa Fiat straga i Panda na boku, a formom karoserije je ušla na trendovski crossover/SUV teren. To donosi i vrlo solidnu prostranost za gradski auto s prtljažnikom koji prima 361 litru, kao i u kabini koja je dizajnerski zaista razigrana sa zaobljenim formama inspiriranim legendarnom ovalnom testnom stazom na krovu torinske tvornice Lingotto. Boje su žive i vesele, a materijali reciklirani i sve to izgleda moderno i jedinstveno. Nudi se čak i posebna tkanina od bambusovih niti koja podsjeća na drvo i izgleda vrlo efektno.

Foto: Mladen Milčić

Digitalna instrumentna ploča od 10" dolazi serijski, u početnoj opremi Base dolazi uz držač za pametni telefon na središnjem dijelu, a od drugog paketa uz dodirni zaslon od 10,25". Upravo se očekuje da će drugi paket opreme Icon koji uz doplatu od 1000 eura donosi između ostalog spomenuta prednja i stražnja pixell LED svjetla, ratkape, lakirane crne detalje eksterijera,10,25-inčni dodirni zaslon, tempomat, električno podesive retrovizore i električne podizače i stražnjih stakala. Uz top opremu La Prima stoji 21.690 eura, a ona donosi 17" alu naplatke, zatamnjena stražnja stakla, krovne nosače, automatski klima-uređaj, bežični punjač mobitela, posebne presvlake i detalje uređenja interijera, kao i spomenutu Bambox Bamboo Fiber Tex tkaninu kojom je obložena armaturna ploča.



Za hibridni pogon je zadužen već poznati Stellantisov sustav koji se temelji na 1,2-litrenom turbobenzinskom trocilindrašu sa 100 KS uz elektromotor od 29 KS smješten u eDCT mjenjaču s dvostrukom spojkom i 38-voltnu litij-ionsku bateriju. Sustav tako zajedno razvija 110 KS, a do stotke dolazi za 10 s i maksimalno vozi do 160 km/h. Posebnost je što se pokreće na struju, a i kreće samo na struju u gradskoj gužvi pa štedi gorivo zbog čega je prosječna potrošnja svega 5,1 l/100 km.

Električna verzija pokretana je elektromotorom snage 113 KS i dolazi uz bateriju kapaciteta 44 kWh što je dovoljno za doseg od 320 km. Do 100 km/h stiže za 11 s (do 50 km/h za 4,2 s), a najveća brzina jest 132 km/h.