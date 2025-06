Eleport diljem Hrvatske postavlja 200 ultrabrzih punionica za električne aute

Eleport, vodeći pružatelj infrastrukture za punjenje električnih vozila u Srednjoj i Istočnoj Europi, sklopio je strateško partnerstvo sa Supernova Grupom, jednim od najvećih trgovačkih lanaca u regiji. U sklopu ovog projekta, na 30 lokacija, u Hrvatskoj i Sloveniji - bit će instalirano gotovo 200 ultrabrzih DC punjača snage do 400 kW. Tijekom prve faze radova, do kraja srpnja, bit će postavljeno 17 superbrzih punionica u trgovačkim centrima Supernova Jastrebarsko, Supernova Garden Mall, Supernova Zadar, Supernova Šibenik i Branimir Mingle Mall u Hrvatskoj, te Supernova Ljubljana Rudnik u Sloveniji. Do kraja godine, ova regionalna mreža punionica obuhvatit će 30 lokacija u Hrvatskoj i Sloveniji. “U Eleportu gradimo snažne, pouzdane i ultrabrze punionice na atraktivnim lokacijama, kako bismo korisnicima osigurali jednostavno i učinkovito iskustvo punjenja električnog vozila. Partnerstvo sa Supernovom ključan je korak u našoj ekspanziji diljem Srednje i Istočne Europe te nam omogućuje da novu generaciju punionica približimo još većem broju korisnika”, istaknuo je Jakub Miler, CEO Eleporta.

Eleport promiče zelenu tranziciju kroz dugoročna partnerstva koja potiču inovacije i šire pristup električnoj mobilnosti. Uspostavom mreže ultrabrzih punionica u maloprodajnim okruženjima kompanija podiže standarde kvalitete i korisničkog iskustva.

“Partnerstvo s Eleportom logičan je nastavak naše predanosti održivosti i ulaganjima u zelene tehnologije. Svjesni smo globalnih klimatskih izazova i želimo doprinijeti rješenju — ne samo unutar poslovanja, već i kao društveno odgovorna kompanija. Prijašnje postavljanje fotonaponskih elektrana na naše centre već je značajno smanjilo emisije CO₂ i povećavalo energetsku učinkovitost", izjavio je Markus Pinggera, izvršni direktor Supernova Grupe.