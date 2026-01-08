Na ovaj proizvod u kupaonici svako malo morate trošiti novac: Evo kako da vam traje duže nego inače

Iako je četkica za zube alat koji gotovo svakodnevno koristimo, većina ljudi ne razmišlja o tome kako je pravilno održavati i čuvati njezinu dugovječnost. S obzirom na ekološke i ekonomske izazove, bilo bi korisno da četkice traju malo duže. Iako je nužno redovito održavati higijenu usne šupljine, postoje načini kako produžiti životni vijek četkica, bilo da je riječ o električnoj ili manualnoj varijanti.

Kako piše Guardian, svaka električna četkica za zube ima bateriju unutar ručke, koja s vremenom degradira, slično kao i baterije u pametnim telefonima. No, za razliku od većine drugih uređaja, baterija četkica nije lako zamjenjiva, pa je važno pravilno se brinuti o njoj. Preporučuje se da četkicu ne punite prečesto, jer to smanjuje kapacitet baterije. Najbolje je napuniti je samo kad je to potrebno i ne puniti je opet dok se ne isprazni.

Iako je čistoća četkice za zube važna iz higijenskih razloga, također je ključna za dugovječnost njenih čekinja. "Ponekad vidim da loše navike pohranjivanja četkica više utječu na habanje glava četkica nego samo sama upotreba", kaže dr. Alan McCaffrey, osnivač Red Rock Dentala u Las Vegasu. Četkice, kako električne, tako i manualne, mogu trajati duže ako se pravilno njeguju. Nakon svake upotrebe, dobro je temeljito isprati glavu četkice toplom vodom i ostaviti je da se osuši uspravno.

Često zaboravljamo da četkicu treba ostaviti da se osuši na zraku. Vlažna četkica može brže propasti i započeti stvaranje naslaga koje mogu smanjiti njezinu učinkovitost. Stručnjaci preporučuju da se četkica ne pohranjuje u zatvorene, neprozračne torbice u domaćinstvu, jer to može zadržati vlagu. Ako koristite kapu za putovanja, nemojte je koristiti kod kuće, jer može spriječiti pravilno sušenje.

Mnogi ljudi misle da jači pritisak prilikom četkanja znači bolje čišćenje, ali to može izazvati trošenje čekinja i oštetiti caklinu. Stručnjaci preporučuju nježnu kružnu tehniku četkanja, a električna četkica može pomoći u izbjegavanju pretjeranog pritiska, jer motor čini većinu posla. Ako primijetite da često mijenjate glavu četkice svaka dva do tri mjeseca, možda biste trebali revidirati tehniku četkanja. U pogledu održivosti, najbolje je ne kupovati svaki put najnoviji model četkice, bez obzira na to koliko je atraktivan. "Najbolje što možemo učiniti je koristiti ono što imamo dokle god je to moguće", kaže Gyve Safavi, suosnivač proizvođača električnih četkica Suri.

Na kraju, sve četkice imaju svoj vijek trajanja, pa je važno znati kada ih treba zamijeniti. Ako su čekinje previše spljoštene ili vaša električna četkica više ne drži punjenje, vrijeme je da je zbrinete na odgovarajući način. Četkice od bambusa, koje su ekološki prihvatljive, mogu se reciklirati uklanjanjem najlonskih čekinja i kompostiranjem drške, dok za plastične četkice vrijedi provjeriti postoji li program reciklaže od strane proizvođača. Također, važno je znati da briga o četkici može biti ključna za održavanje pravilne higijene usne šupljine. Četkice, bilo električne ili manualne, imaju ograničen vijek trajanja, ali pravilnim održavanjem, možete im produžiti životni vijek i smanjiti ekološki otisak.