NOVA SURADNJA

Novi standardi influencanja - kreatori poručuju: “Važno je znati kad se plati”

Crew
VL
Autor
Marija Bobinski
08.01.2026.
u 09:00

Kampanja “Važno je znati kad se plati” postavlja nove standarde influencanja u Hrvatskoj

Hrvatska digitalna industrija dobila je nove smjernice za odgovorno, transparentno i profesionalno influencanje. Pod okriljem IAB Croatia, pokrenuta je kampanja „Važno je znati kad se plati“, koja donosi konkretne alate i standarde samoregulacije influencer marketinga.

Cilj inicijative je jasan - publika treba znati kada je sadržaj plaćen, a kada nije.

Zašto nam trebaju novi standardi?

Influencer marketing danas je jedan od najutjecajnijih kanala komunikacije s potrošačima. Njegova snaga leži u autentičnosti i povjerenju koje influenceri uživaju među svojim pratiteljima, no upravo ta bliskost nosi i odgovornost; prema publici, brendovima i struci.

Kako bi se osigurala veća transparentnost i zaštita potrošača, IAB Croatia je razvio Smjernice za bolje influencanje, dokument koji postavlja temelje za profesionalno i etično ponašanje u influencer marketingu.

Što je plaćeni sadržaj i kako ga definirati

„Smjernice za bolje influencanje“ nude praktične upute o tome kada i kako označiti plaćeni sadržaj, kako razvijati etične suradnje i kako zaštititi publiku od prikrivenog oglašavanja.

Prema Smjernicama, objave trebaju biti jasno i vidljivo označene ako influencer:

  • prima naknadu (novčanu, u robi, usluzi ili putovanju),
  • koristi affiliate linkove ili kodove za popust,
  • promovira sadržaj u kojem postoji komercijalni interes.

„Kada influencer otvoreno kaže da je riječ o suradnji, ne gubi autentičnost, već pokazuje poštovanje prema publici i doprinosi etičnijem digitalnom prostoru“, poručuju iz Radne skupine IAB-a Croatia za (samo)regulaciju influencera.

Preporučene oznake su #Oglas, #Promo, #Plaćeno ili #Ad, dok nejasne formulacije poput “u suradnji s…” ili “omogućio brend” više nisu dovoljne.

Pravilo je jednostavno: “Ako ste u dvojbi – označite.”

Osim etičkih i praktičnih smjernica, dokument naglašava i važnost zakonitosti, ali i etičnosti sadržaja; posebno u komunikaciji usmjerenoj djeci, mladima i ranjivim skupinama.

Tko stoji iza inicijative?

Kampanju vodi IAB Croatia, u suradnji s partnerima i članovima Radne skupine za samoregulaciju.Za razliku od zakonskih propisa, samoregulacija daje industriji priliku da sama postavi pravila koja čuvaju povjerenje publike i osiguravaju fer tržišne uvjete. IAB Croatia kroz ovu inicijativu pokazuje da domaća digitalna scena može i želi biti primjer odgovorne prakse.

Autori Smjernica su stručnjaci iz kreativne industrije, među kojima i Dario Marčac iz Crew Media, čime se potvrđuje aktivna uloga domaćih kreatora i agencija u oblikovanju profesionalnih standarda komunikacije. 

Crew Media među zagovornicima transparentnosti

Kao jedan od potpisnika i sudionika u izradi Smjernica tim kreatora iz Crew Media podržava kampanju “Važno je znati kad se plati” i promiče principe iskrene, autentične i odgovorne komunikacije između influencera, brendova i publike. Kao najveća zajednica kreatora u Hrvatskoj i regiji, implementirat će glavne ideje ove kampanje, ali ju i proširiti izvan granica Lijepe Naše.

Transparentnost nije samo zakonska obveza - to je temelj povjerenja, dugoročne suradnje i kredibiliteta u digitalnom prostoru.

Samoregulacija ne znači manjak pravila – naprotiv, ona omogućuje industriji da sama stvori okvir koji poštuje zakon, ali ide i korak dalje, čuvajući integritet struke i povjerenje publike. „Smjernice za bolje influencanje“ predstavljaju primjer kako industrija može preuzeti odgovornost i stvoriti kulturu povjerenja.

Pridružite se inicijativi

IAB Croatia poziva sve influencere, agencije, brendove i medije da podrže kampanju „Važno je znati kad se plati“ i potpišu Deklaraciju o boljem influencanju - javnu obvezu transparentnog i etičkog djelovanja u digitalnom prostoru.

Potpisivanjem Deklaracije pridružujete se zajednici koja vjeruje u:

  • iskrenu i odgovornu komunikaciju,
  • poštene odnose na tržištu,
  • dugoročno povjerenje publike.


Saznajte više i potpišite Deklaraciju na iab-croatia.com/vazno-je-znati-kad-se-plati

Transparentnost kao temelj povjerenja

Kampanja “Važno je znati kad se plati” donosi novi val odgovornosti u influencer marketingu - ne kroz zabrane, već kroz zajedničke standarde. 

S transparentnim označavanjem sadržaja, etičnim pristupom i profesionalnim odnosima između influencera, agencija i brendova, hrvatska scena influencanja dobiva snažan okvir za održivi rast. Jer u digitalnom svijetu koji sve vidi - važno je znati kad se plati.

