Događanje: Park Martićeva na jedan dan pretvara se u oazu japanske kulture

Centar Zagreba ove će subote, 27. rujna, na jedan dan postati sjecište japanskog duha, tradicije i kulture. U Parku Martićeva možete, naime, doživjeti preciznost, tehniku i majstorstvo koje su temelj japanskih vrijednosti. Tako će samo sutra sudionici imati priliku okušati se u nizu radionica te iskušati sadržaj koji vodi kroz svijet japanske kulture, ističući u prvom planu filozofije kaizena (stalnog usavršavanja), omotenashija (bezuvjetnog gostoprimstva) i takumi majstorstva - preciznosti i pažnje prema svakom detalju.

Duh Japana zagrebačkoj će se publici približiti kroz interaktivne radionice koje spajaju tradicionalne tehnike i suvremeni duh, ali i kroz priliku za probne vožnje Lexus modela, planirane između 10 i 18 sati. Svoj termin za test vožnju možete rezervirati na nekom od službenih kanala Lexusa. Lexus automobili simbol su beskompromisne predanosti kvaliteti, inovaciji i harmoniji čovjeka i tehnologije, a svaki njihov brižno dizajniran detalj odiše estetikom i funkcionalnošću koje oplemenjuju doživljaj vožnje, napominju iz zastupništva ove japanske marke.

Dodatno, svi posjetitelji Parka Martićeva imat će priliku okušati strpljenje i vještinu u izradi vlastitih origami figura. Spremni dijagrami i šareni papirići čekaju na sve zainteresirane - na njima je samo da ovoj drevnoj vještini preklapanja papira pruže priliku. Uz to, u jutarnjim satima, svi će prolaznici imati priliku vidjeti proces izrade mochi kolačića uz stručne ruke Maki Nagayoshi, osnivačice Pink Pig restorana, a najodvažniji se u toj tehnici mogu i okušati. Dakle, dođete li ove subote u Martićevu u Zagrebu, možete doživjeti kako Japanci na jedinstven način spajaju umjetnost, tehniku i gostoprimstvo. Ovaj događaj nije samo prilika za učenje i igru, već i za osjećaj povezanosti s tradicijom koja nadahnjuje i Lexus i sve one koji cijene savršenstvo.