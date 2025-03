ADAC je testirao sportske ljetne gume. Evo tko je zabljesnuo, a koje gume treba izbjegavati

Njemački nacionalni autoklub ADAC testirao je ljetne gume u dimenziji 225/40 R 18, primjerenoj za automobile dinamičnih performansi. One od-govaraju raznim modelima automobila niže srednje ili srednje klase - od Alfe Giuliette preko Audija Q3, BMW-a serije 1, Hyundaija i30 i Mercedesa A-klase do Mini Coopera, Opel Astre, Škode Octavije, Toyote Corolle i VW Golfa. Nit vodilja je da dobar izgled nije dovoljan; sportske gume za aute kompaktne klase moraju dobro prianjati. Naime, iako nitko ne može osporiti da ove gume vizualno podižu dojam, njihovi proizvođači obećavaju i dobre performanse te gume reklamiraju kao "sportske" koje bi trebale nuditi natprosječno prianjanje i čak su odobrene za brzine do 300 km/h (indeks brzine Y) ili 270 km/h (indeks brzine W). ADAC je provjerio koliko su te gume zaista uvjerljive. Testirao je 18 guma, a spektar se kretao od vrhunskih proizvođača do niskobudžetnih guma. Cijene su, jasno, varirale u skladu s tim. Razlika između najjeftinije i najskuplje gume je ozbiljnih 280 eura po kompletu. Velika razlika vidljiva je i u performansama: rijetko kada je razlika između najboljih i najgorih modela guma bila tako velika kao u ovom testu. Modeli 18 različitih marki morali su se dokazati na VW Golfu, a od 18 ljetnih guma koje je ADAC testirao, većina ih se preporučuje. Konkretno, 11 guma dobilo je ocjenu “dobro”. Ne preporučuju se tri gume. Najboljom na testu pokazala se guma Continental SportContact 7.

Prvi put, čak su dva modela uspjela postići vrlo dobru ocjenu (oba 1,5) u dijelu testa koji se odnosi na sigurnost vožnje: pobjednik testa Continental SportContact 7 i Bridgestone Potenza Sport. Zajedno s ekološkom ocjenom (30 posto ukupne ocjene), Continental je dobio ukupnu ocjenu 1,8, a Bridgestone 1,9. Obje gume pružaju izvrsne performanse na suhim cestama. Imaju nevjerojatno dobro prianjanje, iznimno su precizne u vožnji i apsolutno su sigurne čak i tijekom kritičnih manevara u vožnji – naveli su ispitivači ADAC-a. Situacija je slična u mokrim uvjetima: opremljen Contijem i Bridgestoneom, testni automobil prošao je testnu stazu upravljivosti na mokroj podlozi gotovo bez napora. Gume Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 i Michelin Pilot Sport 5 također su na testiranju bile vrlo uvjerljive. Obje gume dobile su odlične ocjene (1,9 svaka). Michelin je posebno oduševio jer ima najbolju ekološku učinkovitost među dobrim gumama i među najboljima je u pogledu abrazije i kilometraže. Ovih ostalih sedam guma također su dobre, pa ih ADAC preporučuje: Vredestein Ultrac Pro, Yokohama Advan Sport V107, Firestone Firehawk Sport, Falken Azenis FK520, Nexen N Fera Sport, Dunlop Sport Maxx RT2 i Toyo Proxes Sport 2. Četiri gume pozicionirale su se u zlatnu sredinu s ocjenom "zadovoljava". Prema ADAC-u, one su preporučljive, ali ne mogu dostići vrhunske gume u pogledu sigurnosti vožnje, a djelomično ni u pogledu utjecaja na okoliš. Ovdje vrijedi pogledati pojedinačne ocjene i obratiti pozornost na osobne preferencije. Ceat SportDrive, primjerice, ima slabosti na mokrim cestama, ali je dobar na suhom. Kumho Ecsta PS71 dobro prianja na mokrom, ali nije savršen na suhim cestama i po pitanju predviđene kilometraže.

Gume Nokian Tyres Powerproof 1 također se dobro ponašaju na mokrom, ali se značajno pogoršavaju s povećanjem temperature i neprecizne su na suhom. Giti GitiSport S2 ima najveći problem na mokrim cestama i također pokazuje povećano trošenje: s 33.600 kilometara ima najkraći životni vijek od testiranih guma. ADAC-ovi testovi abrazije na Doublecoinu DC-100 pokazali su gotovo nevjerojatnih 74.400 prijeđenih kilometara. Ta je guma na prvom mjestu u ekološkoj učinkovitosti! Osim toga, guma proizvedena u Kini najjeftinija je u ovoj usporedbi. Pravi pogodak za lovce na povoljne cijene? Nikako. Čak i oni kojima je cijena u prvom planu, navodi ADAC, trebali bi se držati podalje od ove gume. Zašto traje tako dugo postalo je jasno tijekom testiranja: gumena smjesa ovog pneumatika toliko je tvrda da se vrlo malo troši. Ali također nudi vrlo malo prianjanja. Doublecoin pokazuje izražene slabosti u suhim uvjetima i dosta se pogoršava kako temperatura raste. Vozaču je teško upravljati, posebno stražnjim dijelom automobila, što je problem posebno za neiskusne vozače. Na mokrim cestama Doublecoin potpuno otkazuje. Njegova niska razina prianjanja znači da guma ima slabu trakciju, da vozilo rano proklizava i da je put kočenja dug. Konkretno, dok se Golf s najboljom gumom na testu na mokrom asfaltu nakon kočenja od 80 km/h zaustavio nakon otprilike 28 metara, s Doublecoinom se zaustavio tek nakon otprilike 45 metara - to je 17 metara duže. Stoga je i ukupna ocjena – ne zadovoljava.

Dvije pretposljednje gume, Norauto Prevensys 4 i Syron Premium Performance, vrlo su slabe na suhim cestama. S tim gumama na vozilu, testnim se automobilom moglo upravljati tek s malo preciznosti; bile su potrebne stalne korekcije upravljanja. Vožnja je vrlo zahtjevna za vozača, pa iz ADAC-a navode kako ne mogu preporučiti kupnju ovih modela guma.