Ne da vam se očistiti staklo od snijega i leda? To će vam debelo naplatiti, a u nekim zemljama oduzimaju vozačku

Zimski uvjeti na cestama donose niz izazova za vozače, od skliskih kolnika do smanjene vidljivosti, no jedan od najčešćih prekršaja koji policija bilježi jest vožnja s neočišćenim vozilom. U Hrvatskoj, Zakon o sigurnosti prometa na cestama ne ostavlja prostora za interpretaciju te jasno propisuje da je svaki vozač motornog vozila dužan, prije nego se uključi u promet, očistiti zaleđena vjetrobranska stakla, ali i ukloniti sav snijeg, led ili vodu s karoserije automobila. Ako vas policijski službenici zaustave s naslagama snijega na krovu ili ledom na staklima, suočit ćete se s novčanom kaznom u iznosu od 130 eura.

Uslijed zagrijavanja kabine, donji sloj snijega na krovu se topi, stvarajući vodeni film koji pri kočenju može uzrokovati da cijela ledena ploča klizne na vjetrobransko staklo i potpuno blokira vidik vozaču u ključnom trenutku. S druge strane, pri većim brzinama, komadi leda i snijega lete s vozila i mogu oštetiti automobile koji se kreću iza vas ili prisiliti druge vozače na nagle i opasne manevre izbjegavanja. Stručnjaci iz organizacija poput RAC upozoravaju da vozači moraju imati savršen pregled kroz sva stakla, a ne samo kroz dio vjetrobrana, te da su retrovizori i svjetla također ključni elementi koji moraju biti potpuno čisti prije polaska.

Važno je podsjetiti da je u Hrvatskoj zimska oprema obavezna na dionicama javnih cesta u zimskim uvjetima, a posebno od 15. studenog do 15. travnja, bez obzira na vremenske prilike. To podrazumijeva korištenje zimskih guma na svim kotačima ili ljetnih guma s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače.

Dok se kazna od 130 eura u Hrvatskoj može činiti visokom, ona je zapravo blaga u usporedbi s onim što vozače očekuje u drugim europskim zemljama, gdje su zakoni još rigorozniji. Primjerice, u susjednoj Austriji, ako zbog neočišćenog vozila skrivite prometnu nesreću u kojoj ima ozlijeđenih ili ako samo blokirate promet, kazna može doseći vrtoglavih 5.000 eura. Njemačka policija također ne tolerira snijeg na vozilu; osnovna kazna je 25 eura, no ako time ugrožavate druge, iznos raste na 80 eura uz zabranu daljnje vožnje. U Francuskoj, posebice u alpskim regijama, kazne se mogu kumulirati za svaki neočišćeni dio vozila – od registarskih pločica do krova – pa iznos može premašiti 450 eura, uz dodatnih 180 eura ako snijeg s krova uzrokuje nesreću.

Slična je situacija i u ostalim zemljama s hladnijom klimom. U Norveškoj, osim visokih novčanih kazni koje se mjere u tisućama kruna, u ozbiljnijim slučajevima policija može privremeno oduzeti vozačku dozvolu neodgovornim vozačima. Švicarska propisuje kazne do približno 200 eura za nepoštivanje obveze čišćenja krova, prozora, haube i svjetala. Čak i u Slovačkoj, kazna za vozilo prekriveno snijegom iznosi 60 eura, dok se za nečitljive tablice plaća dodatnih 50 eura. Stoga, ako planirate putovanje izvan granica Hrvatske, informirajte se na stranicama MUP ili autoklubova o lokalnim propisima kako biste izbjegli neugodna iznenađenja i osigurali siguran put do odredišta.