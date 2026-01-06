FOTO Svaki dvadeseti novi auto u Hrvatskoj dolazi iz Kine! Ove smo kineze najviše kupovali u 2025.
Škoda je s 9458 novoregistriranih automobila i tržišnim udjelom od 13,68 posto bila najprodavanija marka u Hrvatskoj u 2025. godini, pokazuju podaci agencije Promocija plus za Tportal. Na drugom mjestu nalazi se Volkswagen s 8594 vozila i 12,43 posto udjela, dok treće mjesto drži Opel sa 6063 automobila i 8,77 posto tržišta. Slijede Renault s 5300 registracija i 7,67 posto udjela te Suzuki s 4299 vozila i 6,22 posto. Na hrvatskom tržištu tako i dalje prednjače proizvođači iz Njemačke, Japana, Koreje, Francuske i Rumunjske.
Ipak, sve snažnije se probijaju i kineski proizvođači. U 2025. godini ostvarili su više od pet posto tržišnog udjela, što znači da je svaki dvadeseti novi automobil registriran u Hrvatskoj kineskog podrijetla.
BYD je idući s 365 prodanih automobila i 0,53 posto tržišta, a pritom je s 12 vozila nadmašio Teslu. Treba, međutim, naglasiti da trećinu BYD-ove prodaje u Hrvatskoj čine hibridi, koje Tesla trenutačno ne nudi
Globalni trendovi dodatno idu u prilog kineskim proizvođačima. Nedavno su, primjerice, prestigli Teslu u segmentu električnih automobila, a taj se zamah sve više osjeća i na domaćem tržištu. Među kineskim markama u Hrvatskoj vrijedi izdvojiti i Omodu te Jaecoo, koje su u 2025. prodale 166, odnosno 165 automobila, uz posebno dobre rezultate u prosincu.
U posljednjem mjesecu godine registrirana su i prva dva primjerka kineske premium marke Zeekr, iza koje također stoji Geely. Kao i kod pojedinih modela BYD-a, i Zeekrovi su dizajnirani u Europi, što bi im moglo biti dodatna prednost kod hrvatskih kupaca sklonih zapadnjačkom dizajnu, ali uz sve konkurentniju cijenu.