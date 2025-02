Ovo graniči s ludošću! Nanizali su prolazaka kroz crveno svjetlo za 150.000 eura kazni

I kad je crveno svjetlo na semaforu, vi prolazite – automobilom, biciklom, električnim skuterom ili pješice. ADAC je istražio koliko se često to događa u Hamburgu, Berlinu, Kölnu, Leipzigu i Münchenu. U svakom od tih gradova ADAC-ovi su ispitivači odabrali četiri raskrižja, na kojima su posebne kamere tijekom jednog mjeseca pratile promet radnim danima između 7 i 11 sati. Klub je prvi put u takvom testu koristio umjetnu inteligenciju, što je omogućilo preciznu i anonimnu registraciju prekršaja. Nije bilo kazni za ‘crvene grešnike’, a takvih je u ADAC-ovu testu zabilježeno više od 2800. Valja ipak kazati da nisu svi prekršaji ignoriranja crvenog svjetla na semaforu jednako teški. Prije svega, pojašnjavaju iz ADAC-a, presudna je razlika između gaženja zaustavne linije i kršenja propisa o crvenom svjetlu. Svatko tko prijeđe zaustavnu liniju crvenog svjetla, a zatim se zaustavi ispred stvarnog raskrižja, počini prekršaj zaustavne linije (u Njemačkoj kazna od 10 eura). Međutim, ako uđete u raskrižje do i uključujući jednu sekundu nakon promjene svjetla na semaforu, to se naziva jednostavnim kršenjem crvenog svjetla. Ako je svjetlo na semaforu bilo crveno dulje od sekunde, to je ozbiljan prekršaj crvenog svjetla.

Rani start također nije dopušten, pa svatko tko krene prije zelenog svjetla također čini ozbiljan prekršaj. Pješaci su iznimka: hodanje ‘kroz crveno svjetlo’ za njih je uvijek jednostavan prekršaj, odnosno kazna im je niža. U svim je promatranim gradovima, dakle, ADAC ukupno zabilježio više od 2800 ignoriranja crvenog svjetla. U otprilike trećini slučajeva došlo je do ozbiljnog kršenja crvenog svjetla (nešto manje od 33 posto). Biciklisti, vozači e-skutera i pješaci pokazali su se posebno nestrpljivima: što dulje traje crvena faza i što je manje prometa na raskrižju, to je veća njihova spremnost na ignoriranje crvenog svjetla. Prekršaji crvenog svjetla također se povećavaju u blizini autobusnih ili tramvajskih stajališta, posebno između 8 i 10 sati ujutro. Oko osam posto prekršaja ignoriranja crvenog svjetla zabilježenih u ADAC testu može se pripisati biciklistima i pješacima. Vozači automobila, motocikala i kamiona došli su na nešto manje od dva posto. Vozači e-skutera bili su posebno upečatljivi: od ukupno 338, oko 15 posto ih je počinilo prekršaj, a u 90 posto svih slučajeva semafor je već neko vrijeme bio crven. Prometni psiholog Ulrich Chiellino objašnjava: "Vozači e-skutera obično su bezbrižniji od ostalih sudionika u prometu. Osim toga, obično se koriste skuteri za iznajmljivanje, gdje plaćate svaku minutu."

Prekršaji zabilježeni tijekom ADAC-ova istraživanja imali bi značajne posljedice da ih je policija zabilježila: više od 150.000 eura kazni, više od 1500 negativnih bodova u registru i 164 jednomjesečne zabrane vožnje. Za blaži prekršaj crvenog svjetla motornim vozilom u Njemačkoj je propisan jedan kazneni bod i novčana kazna od 90 eura. Teži prekršaj crvenog svjetla kažnjava se s dva boda, novčanom kaznom od 200 eura i jednomjesečnom zabranom vožnje. Za jednostavne prekršaje s biciklom ili e-skuterom kazna je 60 eura i jedan bod. Za ozbiljnijeg prekršitelja to je 100 eura i također jedan bod. Pješaci koji prelaze cestu kada im semafor pokazuje crveno svjetlo plaćaju pet eura. U slučaju dovođenja u izravnu opasnost ili nesreće, pješaci se također mogu smatrati odgovornima za tjelesne ozljede i materijalnu štetu.