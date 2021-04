Velike promjene za one koji žele registarske pločice po narudžbi i izboru

Napokon se krenulo u dopune Rješenja o utvrđivanju cijena obrazaca, registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica, tako da se dopune Rješenja sada nalaze na savjetovanju, a sve kako bi se omogućilo izdavanje pločica u što kraćem roku u tzv. žurnom postupku. Radi se samo o registarskim pločicama po narudžbi i onima po izboru, kao i onima za oldtimere.

Mogućim žurnim postupkom po posebnoj cijeni obuhvaćene su i registarske pločice koje se izdaju s istim oznakama, ali na obrascu s EU logom, a ta opcija predviđa se i u pogledu registarskih pločica za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništva, odnosno dopunske pločice za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništva, piše HAK.

Vezano uz vlasnike oldtimera, te one koji žele EU logo, odnosno vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava kao i one kojima su nasušno potrebne prenosive pločice nije potrebno upuštati se u daljnje detektiranje njihovih motiva za žurnošću. Koliko je taj žurni postupak doista brz? To ovisi o lokaciji. Nije isto podnosite li uredni zahtjev za izdavanjem registarskih pločica u stanici za tehnički pregled vozila na području Grada Zagreba ili izvan područja Grada Zagreba. Također nije isto jeste li se u pogledu prenosivih pločica obratili s urednim zahtjevom u Policijskoj upravi zagrebačkoj ili drugoj policijskoj upravi.

Znači predlaže se da u slučaju kada želite registarska pločicu dobiti „što je prije moguće“ u žurnom postupku to bude realizirano u roku od 48 sati od dana podnošenja urednog zahtjeva u stanici za tehnički pregled vozila na području Grada Zagreba, odnosno 96 sati od dana podnošenja urednog zahtjeva u stanici za tehnički pregled vozila izvan područja Grada Zagreba.

Cijene za žurni postupak prema prijedlogu bi iznosile:

– 650,00 kuna za par, odnosno 400,00 kuna za komad registarskih pločica izrađenih pojedinačno s unaprijed zadanom brojčanom i slovnom oznakom po narudžbi npr.: ST 007 JB (komparacije radi u redovnom postupku par vas neće vas stajati skuplje od 278,00 kn);

– 3000,00 kuna za par, odnosno 2300,00 kuna za komad registarskih pločica po izboru npr.: ST STIPE 1 (ukoliko vam se ne žuri cijena je 2.000,00 kn za par, odnosno 1.500,00 kn za komad);

– 650,00 kuna za par, odnosno 400,00 kuna za komad registarskih pločica za oldtimere kao i za one koje se izdaju s istim oznakama, ali na obrascu s EU logom (cijena za „redovni, nežurni“ postupak iznosi kada je par pločica u pitanju za odltimere 268,00 kn, dok za par onih za koje se izdaju s istim oznakama, ali na obrascu s EU logom nećete izdvojiti više od 278,00 kn);

– 650,00 kuna za par, odnosno 400,00 kuna za komad registarskih pločica za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništva te dopunske pločice za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništva.

U konačnici cijena treba još istaći kako bi cijena prenosivih pločica u žurnom postupku, dakle u roku od 48 sati od dana podnošenja urednog zahtjeva u Policijskoj upravi zagrebačkoj, odnosno 96 sati od dana podnošenja urednog zahtjeva u drugim policijskim upravama odnosno postajama trebala iznositi 650,00 kuna za par, odnosno 400,00 kuna za komad.

Ako niste u žurbi cijena za par prenosivih iznosi 278,00 kn, a za komad 166,00 kn.