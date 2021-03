Vozači, oprez: Ne gasite još danja svjetla, evo kada ćete moći

Noćas je počelo ljetno računanje vremena nakon što se sat s 2 pomaknuo na 3, no to ne znači da vozači mogu voziti bez danjih svjetala. Naime, to pravilo vrijedi tek od početka travnja.

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla u razdoblju od 1. studenoga do 31. ožujka. Na motociklu i mopedu za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena kratka svjetla tijekom cijele godine.

Novčanom kaznom u iznosu od 300 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbama ovoga članka, stoji u Zakonu.

Od četvrtka, odnosno 1. travnja prestaje obveza vožnje s upaljenim svjetlima danju.

Policija je upozorila kako se dolaskom ljepšeg vremena i povoljnijih vremenskih prilika na prometnicama očekuje sve više vozača bicikala, mopeda i motocikala radi čega vozačima ostalih vozila savjetuju da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja i skretanja vozilom, veću pozornost obrate na ove kategorije sudionika u prometu te da im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima.

– Uz poštivanje svih prometnih pravila i propisa, vozače mopeda i motocikala podsjećamo na obvezu nošenja propisane, homologirane i uredno pričvršćene kacige – upozorila je policija.

– Bicikliste, koji se kreću kolnikom na javnoj cesti podsjećamo da su noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti, dužni nositi reflektirajući prsluk ili reflektirajuću biciklističku odjeću. Izvorom svjetlosti ili reflektirajućom materijom, također trebaju biti označeni i pješaci ukoliko se noću ili danju u slučaju smanjene vidljivosti kreću kolnikom na javnoj cesti – dodali su.