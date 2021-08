Slovenija povisila kaznu za korištenje mobitela, pogledajte koliko se plaća

U susjednoj Sloveniji na snagu je stupila novela njihova “Zakona o pravilih cestnega prometa” koja između ostalog sadrži jedno novo zanimljivo rješenje. Na određenim preglednim raskrižjima će biti dopušteno skretati desno i kada je crveno svjetlo na semaforu. Općine su dobile ovlast da na lokalnim cestama s jednim prometnim trakom s razmjerno manjim prometom postave dodatni prometni znak u obliku zelene strelice za skretanje udesno, koji će omogućiti skretanje u desno i kada je vozaču upaljeno crveno svjetlo na semaforu. U tim situacijama vozač sam mora procijeniti sigurnost takve radnje odnosno mora se uvjeriti da je može sigurno obaviti. Osim toga, u planu je opremanje takvim znakovima određenih križanja i na regionalnim i državnim cestama za koje “Direkcija za infrastrukturo” (DRSI) procijeni da su podesna za ovu novinu.

Novo rješenje su poduprli slovenski autoklub AMZS i tamošnja Agencija za promet.

– Vozač se odlučuje za skretanje desno pri crvenom svjetlu na semaforu samo kad se osjeća sigurno i suvereno. U suprotnom treba pričekati da mu se upali zeleno svjetlo i tu njegovu odluku trebaju poštivati drugi vozači koji se nalaze iza njega – rekao je za ljubljansko Delo Erik Logar iz AMZS-a.

Smisao ovog rješenja jest povećanje protočnosti prometa, a pozitivno bi trebala djelovati i na ekologiju. No, stručnjaci će trebati pažljivo izabrati raskrižja na koja će postaviti ovaj znak kako ne bi došlo do neželjenih prometnih nesreća. Slovenski zakonodavac je prepustio vozaču odluku hoće li koristiti mogućnost skretanja u desno i kada je crveno svjetlo na semaforu, a to znači da vjeruje u prometnu kulturu i znanje svojih vozača. Bi li takvo rješenje bilo svrsishodno i dobro za Hrvatsku pitali smo sudskog vještaka za cestovni promet Gorana Husinca.

– Bojim se da s takvim rješenjem ne bi puno povećali prometne protoke, a potencijalno bi povećali mogućnost prometnih nesreća. Kod nas dosta vozača ne zna ni osnovna prometna pravila, pa mislim da bi ovakva nova rješenja izazvala pomutnju. A zamislite situaciju kad prvi vozač na semaforu procijeni da će čekati zeleno na semaforu, a vozači iza njega počnu trubiti jer bi oni skrenuli. Mislim da nemamo još dobru prometnu kulturu za takva rješenja. Noću bih radije na cestama s manje prometa koristio trepćuće žuto svjetlo za brži promet – rekao nam je Goran Husinec.

Osim toga u Sloveniji od 10.8. vrijede nova prometna pravila vezana uz kazne za prometne prekršaje. Pa se tako uporaba mobilnog telefona za vrijeme vožnje kažnjava s 250 eura. Uporaba slušalica biciklistima će se umjesto 40 eura kažnjavati sa 120 eura. Po novom je zabranjeno voziti električnim romobilom po pločniku, već samo po biciklističkoj stazi ili uz desni rub ceste.

No, smanjeni su iznosi kazni za prekoračenje brzine na cestama s ograničenjem brzine od 50 km/h. Sada je kazna za prekoračenje do 10 km/h 40 eura (prije do 5 km/h 40 eura, od 5-10 km/h 80 eura). Za prekoračenje od 10-20 km/h umjesto 250 eura po novom kazna iznosi 120 eura, a od 20-30 km/h prekoračenja 250 eura (prije 500 eura). Prekoračenje brzine od 30-40 km/h će se plaćati 500 eura, dok će kazna za prekoračenje od 40-50 km/h iznositi 750 eura (prije od 30-50 km/h prekoračenja 1000 eura). Povećana je globa za parkiranje na invalidskom mjestu, dosad je kazna iznosila 80 eura, a po novom će se plaćati 200 eura.