Prošle godine isplatili devet milijuna eura: Poticaji za ekološka vozila i 2023., no bit će promjena

Od 2014. godine, kada je još na vlasti bila Milanovićeva Vlada, svake se godine raspisuje javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila. Mijenjali su se određeni kriteriji, davali su se prije i poticaji na "obične" hibride, pa i električne bicikle, no u biti se uvjeti za dobivanje poticaja za kupnju ekoloških vozila, prije svega najtraženijih potpuno električnih vozila za koje se još spomenute 2014. dijelilo 70.000 kuna kao i prošle godine i plug-in hibrida za koje se lani moglo dobiti 40.000 kuna poticaja, ništa bitno nije promijenilo.

Fond za zaštitu okoliša jednom godišnje objavljuje javni poziv na koji se mogu javiti zainteresirani građani i tvrtke i dok se ne probije budžet, koji je lani bio 105 milijuna kuna, rezerviraju se sredstva za poticaje. Nekih je godina to trajalo doslovno dvije minute, a onda su prije dvije godine u Fondu napravili najveću promjenu u procesu prijava za sufinanciranje pa za poticaje ne apliciraju sami građani ili tvrtke, već to za njih čine trgovci koji su se prethodno registrirali kao ovlašteni prodavatelji.

To je, ipak, mora se reći, donijelo kudikamo bolju iskoristivost sredstava jer je Fond propisao da se preko trgovaca za automobil koji se želi kupiti uz poticaje mora uplatiti određena akontacija od oko 5000 kuna, pa su se na javni poziv počeli prijavljivati zaista ozbiljni kupci, koji će uistinu iskoristiti novac koji država daje za kupnju ekološkog automobila, a ne kao prije kad bi se u dvije minute rezervirala sredstva, a na koncu bi samo 59 posto tog novca bilo povučeno.

A poticaji nisu mali, dosadašnjih 70.000 kuna ili današnjih 9300 eura iznos je koji više za kupnju električnog automobila ne daje više nijedna država u Europi. Prema podacima Europskog udruženja proizvođača automobila (ACEA) za 2022. godinu, Hrvatska je s 9333 eura poticaja za električna vozila imala jedne od najvećih pojedinačnih sufinanciranja za aute na struju u Europi.

Samo je Cipar s poticajima do 12.000 eura po vozilu davao veće poticaje. Primjerice, u Francuskoj se moglo dobiti do 6000 eura, u Njemačkoj do 6000 eura (do 31.12.2022.), u Grčkoj do 6000 eura, u Mađarskoj do 7350 eura, Irskoj, Litvi i Italiji do 5000 eura, u Sloveniji do 4500 eura...

Njemačka je od Nove godine smanjila poticaje na električna vozila i vozila na vodik s dotadašnjih 6000 eura za vozila s neto cijenom do 40.000 eura, na 4500 eura. Iznos poticaja za električne aute i FCEV aute do cijene od 65.000 je sada 3000 eura umjesto dotadašnjih 5000 eura. Automobili neto cijene više od 65.000 eura se ne sufinanciraju. Od 2024. se u Njemačkoj planira spustiti granica za sufinanciranje električnih vozila s cijenom do 45.000 eura.

Novost je i da Njemačka više ne potiče kupnju plug-in hibrida, a objašnjenje jest da se kod njih u praksi ne radi o ekološkim vozilima, odnosno njihovu je ekologiju teško kontrolirati, budući da se vlasnici mogu većinu vremena voziti na benzin. No, ima i država koje uopće ne potiču kupnju ekoloških vozila poput Bugarske, Danske, Estonije, Latvije, Malte i Slovačke. No, sve te države, osim Estonije vlasnicima električnih automobila daju određene olakšice. Neke države uz to daju još dodatne benefite za vlasnike električnih vozila poput besplatne ili jeftinije registracije vozila, manjih poreza na vozilo, besplatne ili jeftinije cestarine, besplatnog parkiranja u određenim zonama.

Ostavimo po strani sad primjedbe, koje su u neku ruku i razumljive, kako država sufinancira kupce skupih električnih automobila koji si ne može priuštiti velika većina građana Hrvatske. Da, to stoji, budući da građanin s prosječnim primanjima ne kupuje automobil od 250.000 kuna, već najčešće kupuje rabljeni auto iz unosa. No, elektrifikacija je čini se neminovna, budući da se autoindustrija pod pritiskom politike izgleda nepovratno zbog klimatskih promjena okreće automobilima koji imaju pogon na struju.

No, veći je problem što je sustav dodjele poticaja organiziran samo jednom godišnje i što je opet lani nemali budžet od 105 milijuna kuna probijen za svega 50 minuta. Dakle, mnogi oni koji su htjeli konzumirati poticaj nisu ga uspjeli dobiti, već je opet na sceni modificirani famozni "najbrži prst", samo što sada brzi moraju biti trgovci kod kojih su kupci prethodno zakaparili automobil. A ako oni kojima je poticaj odobren ipak od kupnje odustanu (imaju rok od šest mjeseci da realiziraju kupnju), kapara im se vraća i ne snose nikakve sankcije.

Gotovo nevjerojatno zvuči da u osam godina od početka poticaja za ekološka vozila, odgovorni u Fondu nisu smislili bolji način za prijavu i dodjelu poticaja, koji bi bio pravedniji i transparentniji i još učinkovitiji. Kako ne bi, ako se već izdvaja ozbiljan novac za poticanje kupnje električnih automobila, ta sredstva ostala neiskorištena, a u isto vrijeme oni koji su htjeli kupiti auto na poticaje su na javnom pozivu ostali ispod crte.

Dakako, osim za građane transparentniji sustav dodjele poticaja bi išao na ruku i trgovcima, kako bi mogli planirati narudžbe vozila. Kakav sustav dodjele poticaja pripremaju ove godine u Fondu, još se pouzdano ne zna, no najavljuju da će promjena biti.

– Uz pomoć Fondova sufinanciranja, u proteklim je godinama kupljeno više od 8000 energetski učinkovitih vozila. U cilju daljnje dekarbonizacije našeg prometnog sektora, s poticanjem energetski učinkovitijeg prometa planiramo nastaviti i ove godine.

Trenutačno je u izradi detaljna stručna analiza dosadašnjeg sustava i rezultata, koja će nam poslužiti kao polazišna točka za dodatnu optimizaciju programa sufinanciranja. Tek nakon što analiza bude dovršena, definirat će se i način dodjele i postotak sufinanciranja, odnosno pojedinačni iznosi poticaja, zbog čega još uvijek nismo u mogućnosti dati više detalja.

Prošlogodišnji Javni poziv možemo ocijeniti kao jako uspješan, s obzirom na to da su sredstva odobrena za 2275 vozila (za 1534 građana i 50 korisnika iz javnog sektora), a dosad je već isplaćeno oko 75% sredstava (više od 9 milijuna eura). Treba, doduše, imati u vidu kako ta dinamika uvelike ovisi i o dobavljivosti pojedinih modela vozila. Također, ističemo kako su za odobrena vozila još uvijek aktivni ugovorni rokovi, pa će konačan broj biti moguće dobiti tek po njihovu isteku – odgovorili su nam iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Dakle, poticaja na ekološka vozila će biti i ove godine, ali još se ne zna u kojem formatu, pod kojim uvjetima i – ono što je za kupce najbitnije – koliki će biti iznosi poticaja. Hoće li to biti kao i prošlih godina – 70.000 kuna (9300 eura) za električna vozila i 40.000 eura (5300 eura) za plug-in hibridna vozila te do 20.000 kuna (2650 eura) za električne motocikle i mopede – još se ne zna.

Hoće li se smisliti neki način da se sufinanciranje provodi tijekom cijele godine, odnosno da se poticaj dobije tek kad se kupi automobil i hoće li iznosi poticaja biti manji nego dosad, ostaje nam uskoro vidjeti. A oni koji žele kupiti neki od automobila na struju su nestrpljivi jer se većina prodanih auta na struju u Hrvatskoj kupuje uz poticaj države, a javni poziv je proteklih godina redovito objavljivan krajem lipnja.

Osam automobila i dva mopeda

Lani je među deset najtraženijih vozila za koje je isplaćeno sufinanciranje bilo osam električnih vozila i dva električna mopeda. Daleko najtraženije energetski učinkovito vozilo u 2022. je bilo Renault Twingo Electric s 258 registracija. Odmah iza električnog Twinga jest Dacia Spring sa 169 registracija. Za njih se moglo dobiti 70.000 kn ili do 40% neto cijene vozila. Slijede dva električna skutera – Lipo 45 i Pusa 45 sa 162 i 63 registracije, za koje se moglo dobiti 20.000 kn ili do 40% neto cijene vozila. Za preostalih šest najprodavanijih modela su sigurno kupci dobili po 70.000 kuna po autu jer je taj iznos prelazio 40% neto cijene vozila. A to su Tesla Model 3 Long Range s 55, Kona EV 64 kWh i Opel Mokka-e s po 48, VW ID.4 Pro Performance s 42, Opel Vivaro-e s 41 i Peugeot 2008 s 35 registracija.

