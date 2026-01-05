Naši Portali
PRAVI BISER

Ovaj europski grad proglašen je najjeftinijom avio destinacijom u 2026. Evo kako do njega stići iz Zagreba

Lyon
pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
05.01.2026.
u 19:00

Jedna od najprepoznatljivijih građevina grada je Bazilika Notre-Dame de Fourvière, sagrađena krajem 19. stoljeća. Smještena na brežuljku iznad grada, kombinira bizantski, gotički i romanički stil, a s nje se pruža spektakularan pogled na cijeli grad

Grad koji se često zanemaruje na popisu europskih city break destinacija, a slovi kao neslužbena gastronomska prijestolnica svijeta, proglašen je najjeftinijom avionskom destinacijom za putovanja u 2026. Prema podacima platforme Skyscanner, najpovoljnija destinacija za letove iduće godine je Lyon, s prosječnom cijenom povratne avionske karte od oko 105 funti tijekom godine, prenosi Express

Smješten u jugoistočnoj Francuskoj, u slikovitoj regiji Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon je često u sjeni Pariza, Rima ili Barcelone. No putnici koji mu daju priliku otkrivaju grad bogate povijesti, iznimne gastronomije i ugodne atmosfere, idealan za vikend-putovanje. Lyon je osobito poznat po gastronomiji te nosi titulu „svjetske prijestolnice hrane“, ponajviše zbog činjenice da ima više restorana po glavi stanovnika nego bilo koji drugi francuski grad. U gradu se nalazi i 18 restorana s Michelinovim zvjezdicama, što ga čini jednim od najjačih kulinarskih središta Europe.

U srcu te gastronomske tradicije nalaze se bouchoni, tipični, često povoljniji restorani u kojima se poslužuju klasična jela lyonske kuhinje poput kobasica, coq au vina ili paštete od patke. Atmosfera je opuštena, interijeri tradicionalni, a mnogi nude fiksne menije po pristupačnim cijenama.

Za one koji traže vrhunsku gastronomiju, nezaobilazna je institucija Restaurant Paul Bocuse, nazvana po legendarnom chefu koji je prozvan „papom gastronomije“. Restoran se nalazi uz rijeku Saône, a i danas nosi dvije Michelinove zvjezdice. Elegantna unutrašnjost, klasična francuska kuhinja i povremene demonstracije rada u kuhinji čine ga jednim od najpoznatijih restorana na svijetu. No Lyon nije samo grad hrane. Riječ je o iznimno prohodnom i povijesno bogatom gradu, u kojem se rimski ostaci isprepliću sa srednjovjekovnim ulicama.

Posebno se ističe Vieux Lyon, stari grad pod zaštitom UNESCO-a, poznat po renesansnoj arhitekturi, popločanim ulicama i skrivenim unutarnjim dvorištima. Posjetitelji ondje mogu otkriti i traboule, skrivene prolaze koji su nekoć služili svilarskim radnicima, a kasnije i francuskom Pokretu otpora tijekom Drugog svjetskog rata. Jedna od najprepoznatljivijih građevina grada je Bazilika Notre-Dame de Fourvière, sagrađena krajem 19. stoljeća. Smještena na brežuljku iznad grada, kombinira bizantski, gotički i romanički stil, a s nje se pruža spektakularan pogled na cijeli Lyon.

Uz povoljne cijene letova, iznimnu gastronomiju i bogatu kulturnu ponudu, Lyon se sve češće spominje kao jedan od najpodcjenjenijih europskih gradova za putovanja. Oni koji ga posjete često se vraćaju, i to s razlogom. Putnici koji planiraju putovanje mogu najpovoljnije datume potražiti upravo na Skyscanneru, koji nudi i alat za usporedbu najjeftinijih destinacija prema odabranim datumima.

Iz Zagreba trenutačno nema izravne linije za Lyon, ali putovanje je jednostavno uz jedno presjedanje. Najčešće rute vode preko velikih europskih čvorišta poput Münchena, Beča, Frankfurta ili Pariza. Let traje ukupno između 4 i 6 sati, ovisno o duljini presjedanja. Cijene povratnih karata, ako se kupuju unaprijed, često se kreću već od 100 do 180 eura, osobito izvan ljetne sezone. U Lyon se slijeće na zračnu luku Lyon–Saint Exupéry, odakle se do centra grada stiže brzim tramvajem za oko 30 minuta.

Ključne riječi
avioni Skyscanner Lyon Barkod

