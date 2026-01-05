Hrvati podijelili zlatne savjete za uštedu u kuhinji: 'U jednom loncu napravim tri različita jela'

Užurbani način života, rastuće cijene namirnica i vječna novogodišnja želja za zdravijom prehranom potaknuli su mnoge da potraže pametnija rješenja u kuhinji. Jedan korisnik na popularnoj društvenoj mreži Reddit, na podforumu r/kuhinja, postavio je jednostavno, ali ključno pitanje: "Koji su neki recepti koje pravite za više dana?". Njegov osobni primjer, priprema velike količine umaka bolognese koji kasnije služi i kao osnova za lazanje, pokrenuo je lavinu savjeta i kreativnih ideja.

Očekivano, među prvim odgovorima našli su se klasici hrvatske kuhinje koji su kao stvoreni za kuhanje u velikim količinama. Sarma, punjena paprika, grah varivo i gulaš dominirali su prijedlozima kao provjerena jela koja su, po mišljenju mnogih, čak i bolja dan ili dva nakon pripreme. "Bolonjez, fažol, grašak, mahune, sarme, punjene paprike...", kratko je sažeo jedan korisnik, dok su drugi dodavali musaku, lazanje i razna variva kao svoje favorite.

Najzanimljiviji savjeti odnosili su se na pripremu svestranih "baza" koje se kasnije mogu transformirati u potpuno različite obroke. Jedan korisnik je tako otkrio svoj trik: izdinsta veliku količinu luka i mljevenog mesa, začini i zamrzne u manjim porcijama. Te porcije kasnije postaju brzi ručak u tortilji, uz dodatak svježih priloga. Drugi je pak podijelio recept za pripremu veće količine šalše od luka, paprike i rajčice, koju zamrzava i koristi kao temelj za đuveč, umak za tjesteninu ili kao dodatak drugim jelima.

Posebno se istaknuo komentar o pripremi "zdravoseljačke" verzije ratatouillea. Korisnik je objasnio kako tu povrtnu bazu prvi dan jede kao prilog uz piletinu, drugi dan je pomiješa s mljevenim mesom ili grahom, treći dan njome puni tortilju, a četvrti je poslužuje na prepečenom kruhu kao bruskete. "Hrpa brzinskih kombinacija kad jednom imaš gotovu bazu, a opet bude svježe i raznoliko, nemaš onaj filing da jedeš podgrijanu hranu četvrti dan za redom", objasnio je, savršeno sažimajući naprednu filozofiju planiranja obroka.