IDU U RECIKLAŽU

Grad Zagreb kreće kupiti božićna drva: Ovih nekoliko pravila morate znati

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
05.01.2026.
u 12:54

Zrinjevac će besplatno kupiti prirodna božina drvca. No imaju nekoliko molbi za građane

Podružnica Zrinjevac od srijede 7. siječnja 2026. godine započinje s besplatnim prikupljanjem i odvozom prirodnih božićnih drvaca na području grada Zagreba, priopćili su iz Grada. Podsjećaju da građani svoja prirodna božićna drvca trebaju odložiti na najbližu javnu zelenu površinu, pri čemu površina treba biti dostupna za prikupljanje vozilima Zrinjevca, a drvca na nju odložena tako da ne ometaju promet i prolaz pješacima.

Također, na prirodnim drvcima ne smije biti ukrasa ili bilo kojeg materijala koji nije biorazgradiv, s obzirom na to da se prikupljena drvca dalje obrađuju i koriste.

"Svake godine na ovaj način podružnica Zrinjevac prikupi oko 60.000 komada božićnih drvca koje potom strojno obrađuje. Od drvca na završetku obrade nastaje drvna sječka koja se koristi za grijanje proizvodnih pogona i staklenika podružnice Zrinjevac", navode te mole građane da na javnim površinama ostavljaju isključivo prirodna božićna drvca, dok umjetna mogu propisno zbrinuti u najbližem reciklažnom dvorištu. 

Zagreb: Odbačena božićna drvca po gradu
Ključne riječi
Zagrebački holding božićna drvca

