Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
DONOSIMO DETALJE

ZET: Privremene izmjene u prometu zbog radova u Branimirovoj i Demerskoj ulici

Zagreb: ZET uveo jesenski vozni red, nedovršenim Ribnjakom ponovno voze tramvaji
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
14.10.2025.
u 16:00

Od sutra do 22. listopada zbog radova u Demerskoj ulici autobusna linija 132 vozit će izmijenjenom trasom, a stajališta Demerje – škola i Demerska 3 neće se koristiti, priopćili su iz ZET-a

Zbog radova u Branimirovoj ulici, u noćima s 13./14., 14./15., 15./16. i 16./17. listopada mijenjaju se trase zadnjih polazaka tramvaja na linijama 2, 4, 6, 8, 9, 13 i 14. Tramvaji će prometovati obilazno, ovisno o liniji, preko Ulice grada Vukovara, Frankopanske, Trga bana Jelačića, Jurišićeve i Republike Austrije. Također, zbog sanacije kolosijeka od danas u 8 sati, stajalište Talovčeva (linije 1 i 2) privremeno će biti izvan funkcije. Od sutra do 22. listopada zbog radova u Demerskoj ulici autobusna linija 132 vozit će izmijenjenom trasom, a stajališta Demerje – škola i Demerska 3 neće se koristiti, priopćili su iz ZET-a.
Ključne riječi
ZET Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još