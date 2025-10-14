ZET: Privremene izmjene u prometu zbog radova u Branimirovoj i Demerskoj ulici

Zbog radova u Branimirovoj ulici, u noćima s 13./14., 14./15., 15./16. i 16./17. listopada mijenjaju se trase zadnjih polazaka tramvaja na linijama 2, 4, 6, 8, 9, 13 i 14. Tramvaji će prometovati obilazno, ovisno o liniji, preko Ulice grada Vukovara, Frankopanske, Trga bana Jelačića, Jurišićeve i Republike Austrije. Također, zbog sanacije kolosijeka od danas u 8 sati, stajalište Talovčeva (linije 1 i 2) privremeno će biti izvan funkcije. Od sutra do 22. listopada zbog radova u Demerskoj ulici autobusna linija 132 vozit će izmijenjenom trasom, a stajališta Demerje – škola i Demerska 3 neće se koristiti, priopćili su iz ZET-a.