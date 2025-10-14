Naši Portali
IZ PUZ-A UHITILI KOLEGU

Nevjerojatna scena usred Zagreba: Pijani policajac vozio u suprotnom smjeru, zaustavio ga je građanin

Nakon što je stigla policija, uslijedio je šok

Policijska uprava zagrebačka u nedjelju je oko sedam dobila dojavu kako u Vukovarskoj netko vozi u pogrešnom smjeru. Čovjeka u teškom prekršaju uočio je i kod Avenije Hrvatske bratske zajednice zaustavio građanin, koji je odmah nakon toga nazvao policiju, a onda je uslijedio šok. Policijski su službenici, naime, na terenu shvatili da je riječ o njihovom kolegi, koji je u tom trenutku bio izvan službe.

"Provedenim je kriminalističkim istraživanjem prekršaja utvrđeno da je vozač navedenog privatnog osobnog automobila policijski službenik Policijske uprave zagrebačke izvan službe. Upravljao je privatnim vozilom pod utjecajem alkohola, a nakon alkotestiranja smješten je u Jedinicu za zadržavanje i prepratu do otrježnjenja. Nadalje, vozač je uz optužni prijedlog doveden na Općinski prekršajni sud u Zagrebu. Na sudu je proglašen krivim te mu je izrečena novčana kazna", priopćili su.
Odvikavanje
13:14 14.10.2025.

Ja bi ga postavio za načelnika u prometnoj policiji. Stekao je potrebno iskustvo. I policajci su samo ljudi i rade sitne greškice.

AP
APšape
12:32 14.10.2025.

Može li kod nas išta više biti nevjerojatno? Jedan takav je postao glavni državni a drugi neurokirurg. Ovaj bi mogao biti ministar unutarnjih ili barem ravnatelj policije.

