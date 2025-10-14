Tomašević opet na baušteli: Najavio otvorenje ambulante u Odri, a komentirao i 'sesvetske Bajsove'

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević obišao je danas radove na novoj ambulanti Doma zdravlja Zagreb – Centar u Odri, čija se izgradnja odvija prema planu, a završetak se očekuje tijekom ljeta iduće godine.– Radi se o potpuno novoj ambulanti s ordinacijama opće medicine, pedijatrije i ginekologije, uz prostor na katu koji će služiti za potrebe mjesne samouprave – izjavio je Tomašević. Dodao je da projekt obuhvaća rekonstrukciju zgrade površine gotovo 800 kvadrata, s ukupno 17 vanjskih parkirnih mjesta, a vrijednost investicije iznosi 2,72 milijuna eura, koja se u cijelosti financira iz gradskog proračuna. Gradonačelnik je podsjetio da je projekt pokrenut na inicijativu SDP-a, amandmanom na gradski proračun, te ga je istaknuo kao primjer dobre suradnje SDP-a i platforme Možemo!.

Predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić istaknuo je da će nova ambulanta znatno poboljšati dostupnost zdravstvenih usluga u Novom Zagrebu, posebice ginekologije i pedijatrije, kojih kronično nedostaje. – Novi Zagreb se širi, grade se nove zgrade, škole i vrtići, a sada konačno i objekti društvene infrastrukture koji prate taj rast – rekao je Mišić, zahvalivši mjesnom odboru Odra na inicijativi koja je pokrenula projekt. Tomašević je pritom najavio i izgradnju dvodijelne školske sportske dvorane pri Osnovnoj školi Odra, investicije vrijedne 7 milijuna eura, za koju se javna nabava nalazi u završnoj fazi. Radovi bi trebali započeti do kraja ove godine, a dvorana bi trebala biti dovršena krajem 2026. – Očekujem da ćemo se sljedećeg ljeta ponovno okupiti ovdje, na otvorenju nove ambulante, a godinu kasnije i sportske dvorane – poručio je gradonačelnik.

Osim o ulaganjima u Odri, Tomašević je istaknuo kako se trenutno u Zagrebu provodi 29 zdravstvenih projekata ukupne vrijednosti 140 milijuna eura, koji obuhvaćaju gradnju novih objekata, postpotresnu i energetsku obnovu te jačanje zdravstvene infrastrukture u svim dijelovima grada. Na novinarska pitanja, Tomašević je komentirao i nekoliko aktualnih tema. Na upit o vandalizmu nad električnim biciklima u Sesvetama rekao je da se radi o izoliranom incidentu i da velika većina građana uslugu koristi savjesno. – Tri bicikla su uništena, podnesena je kaznena prijava, a kazne za takva djela iznose više od 1500 eura – rekao je gradonačelnik.

Na pitanje o mogućem vraćanju imena Trga maršala Tita, Tomašević je odgovorio da o tome zasad nije bilo razgovora s koalicijskim partnerima. – Trenutno smo fokusirani na ispravljanje situacije s ulicama koje još nose imena dužnosnika NDH – poručio je. Na pitanje o ponovnoj aktivnosti bivšeg pročelnika Ivice Lovrića na društvenim mrežama, Tomašević je kratko rekao kako je to već komentirao te da “ne želi doprinositi njegovom ‘uskrsnuću’”. Odgovarajući na pitanje o ambulanti u Gračanima kazao je kako ginekološka ordinacija radi od kolovoza, a od danas radi dentalna pa se dalje očekuje otvaranje i opće medicine.