Želimo se odcijepiti od Klare

Jedna ulica, a službeno je u dvije gradske četvrti. Veći dio, odnosno gotovo cijela, “po papirima” pripada kvartu od kojeg je udaljenija. Tek jedna zgrada dio je drugog kvarta i baš je u njoj smješteno njegovo političko sjedište. Bizarna je zavrzlama oko Radmanovačke ulice u Novom Zagrebu jer, gledajući kartu, svatko bi zaključio da je ona dio Sigeta na čijem se južnom kraju i nalazi, no administrativno je još davnih dana dodijeljena Svetoj Klari iako je od tog kvarta dijeli nekoliko kilometara livade i željeznička pruga.

Tom su apsurdu na kraj odlučili stati stanovnici koji su se pobunili protiv birokratske nelogičnosti. Stoga danas počinju prikupljati potpise u peticiji kojom traže da se Radmanovačka ulica izdvoji iz Mjesnog odbora Klara i pripoji Mjesnom odboru Siget.

Više ljudi, više novca

– Ovakva podjela nema nikakvog smisla. Idemo u trgovinu u Siget, ondje nam je najbliža ambulanta, škola, vrtić, pošta, javni prijevoz… Većina ljudi u Klari nikad nije ni bila. Podjela je napravljena još dok je ulica bila poljski put, no u zadnjih su 10 godina ovdje niknule čak 24 zgrade u kojima živi gotovo 1000 ljudi – govori Lidija Mach, pokretačica inicijative.

Vrhunac je nelogičnosti, dodaje, što MO Siget ima sjedište u Radmanovačkoj 39, a to je i jedina adresa u ulici koja pripada naselju, dok svi stanovnici zbog neshvatljive gradske geometrije žive u Svetoj Klari. Ona se tom podjelom i sama šokirala kada se 2007. iz Sortine ulice u Sigetu doselila u jednu od prvih zgrada u Radmanovačkoj. Tada nije znala da mijenja kvart, a neugodno se iznenadila kada je išla glasati.

– Cijeli sam život u Sigetu i uvijek sam na izbore izlazila u zgradu tamošnje osnovne škole. No onda sam saznala da više nisam na popisu i da moram ići u Svetu Klaru. Umjesto da glasam u školi koja je udaljena 300 metara od mog stana, sjela sam u auto i vozila se dva kilometara do drugog glasačkog mjesta – ističe L. Mach, umirovljena arhitektica koja smatra da je pripajanje ulice Sigetu u skladu sa svim pravilima struke i da bi izrazito olakšalo život stanovnicima.

>> Jedna zgrada u ulici ne pripada Svetoj Klari – jer je u njoj sjedište MO-a Siget

S takvom se molbom MO-u Sveta Klara obratila i 2015., no kaže kako je naišla na nerazumijevanje. Zahtjev se na kraju izgubio u raljama birokracije, a ovoga puta u borbu kreće uz podršku Udruge građana Siget koja zastupnike ima i u tamošnjem MO-u. A da bi se inicijativa realizirala, trebaju se prvo tražiti mišljenja mjesnih odbora, potom se o tome raspravlja na vijeću Gradske četvrti Novi Zagreb – zapad, a konačnu riječ daje zagrebačka Skupština.

– Vijeće MO-a Siget već je jednoglasno podržalo prijedlog, no Sveta Klara ga ignorira – govori pak Gordana Pasanec, vijećnica u MO-u Siget, koja proziva Svetu Klaru da ulicu ne da zbog svoje koristi. Računica je, kaže, jednostavna: više ljudi i ulica u mjesnom odboru znači i više novca.

– Najgore je što MO Sveta Klara ima koristi od Radmanovačke, a stanovnici nemaju nikakve koristi od njih. Već godinama ignoriraju tu ulicu kada je riječ o održavanju – proziva G. Pasanec.

Razlozi ne drže vodu

No u Klari sve optužbe odbacuju.

– Nedavno smo prvi put vidjeli taj prijedlog i nismo o njemu raspravljali jer smo u tom trenutku imali važnije točke na dnevnom redu. Jednom će i to pitanje doći na red, samo ne znam kada – kaže Boris Kihak, predsjednik MO-a Sveta Klara. No ne krije kako smatra da će većina zastupnika biti protiv odluke. – To nije u redu, riječ je o području Svete Klare i tako treba ostati. Kamo bismo došli kad bi se svi otpajali? Argument da je nekome nešto bliže ne drži vodu jer tako čovjek iz Sigeta može reći da mu je bliže ići u trgovinu u Trnsko ili Sopot – ističe Kihak.

To ipak neće spriječiti peticiju. Potpisati je mogu svi koji žive u Radmanovačkoj te na adresama Siget 19-19D, i to danas te 3., 10. i 15. listopada od 18 do 19 sati u prostorijama MO-a Siget u Radmanovačkoj 39.

5 RAZLOGA 1) Gotova sva djeca pohađaju vrtić i školu u Sigetu jer im je bliže 2) Pretežito koriste usluge primarne zdravstvene zaštite u Sigetu 3) U tom kvartu, na Aveniji Dubrovnik, i najbliža su im stajališta gradskog prijevoza 4) Kao i najbliže trgovine, pošta i banka te sportski, zabavni, kulturni sadržaji 5) Mjesni odbor Sveta Klara, kažu, ne ulaže dovoljno novca u održavanje njihove ulice

