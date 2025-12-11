Naši Portali
ZAGREB ADVENT RUN

Centrom Zagreba trčat će tisuće ljudi, ZET javlja: Gotovo sve tramvajske linije vozit će obilazno

Zagreb: Startao Zagreb Advent Run, kostimirana adventska utrka
Emica Elvedji/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
11.12.2025.
u 13:09

Od Črnomerca do Zapadnog kolodvora u tom će periodu prometovati tramvaj. Autobusna linija 118 također će prometovati izmijenjenom trasom.

U nedjelju 14. prosinca, od 11.20 do 13.30 sati, bit će obustavljen tramvajski promet širim gradskim središtem zbog održavanja ulične utrke „Zagreb Advent Run“ te će tramvajske linije 2, 4, 6, 9, 11 , 12, 13, 14 i 17 prometovati izmijenjenim trasama u oba smjera:

Linija 2: Jarun - Savska cesta - Ulica grada Vukovara - Savišće
Linija 4: Savski most - Ulica grada Vukovara - Autobusni kolodvor - Dubec
Linija 6: Kvaternikov trg - Autobusni kolodvor - Sopot
Linija 9: Trg žrtava fašizma - Borongaj
Linija 11: Trg žrtava fašizma - Šubićeva - Dubec
Linija 12: Savski most - Ulica grada Vukovara - Autobusni kolodvor - Dubrava
Linija 13: Savski gaj - rotor - Savska cesta - Ulica grada Vukovara - Žitnjak
Linija 14: Kvaternikov trg - Autobusni kolodvor - Ulica grada Vukovara - Savska cesta - Zapruđe
Linija 17: Prečko - Ulica grada Vukovara - Heinzelova

Od Črnomerca do Zapadnog kolodvora u tom će periodu prometovati tramvaj. Autobusna linija 118 (Trg Mažuranića - Voltino) prometovat će izmijenjenom trasom: Voltino - redovnom trasom do raskrižja Zagorke i Selske - (lijevo) Selska cesta - (desno) prilaz baruna Filipovića - Ulica grada Mainza - (desno) Slovenska ulica - Hanuševa ulica - Ulica Republike Austrije - (desno) prilaz Gjure Dežalića - (lijevo) Frankopanska ulica - (lijevo) Ilica - (lijevo) Selska ulica - (desno) Zagorska ulica - u nastavku redovnom trasom - Voltino

Na izmijenjenom dijelu trase linija 118 će koristiti autobusna stajališta Zagorska na Selskoj cesti u smjeru sjevera i Zapadni kolodvor u smjeru istoka te tramvajsko stajalište Frankopanska u smjeru sjevera. Autobusna linija 106 (Kaptol - Mirogoj - Krematorij) neće prometovati od 11.45 do 13.30 sati.

Autobusne linije 201 (Kaptol - Kvaternikov trg), 203 (Svetice - Kaptol) i 226 (Kaptol - Remete - Svetice) će od 11.45 do 13.30 sati, u smjeru Kaptola prometovat skraćeno, redovnom trasom do kružnog raskrižja Bijeničke ceste i Ulice Nike Grškovića. Linije 203 i 226 od Svetica, i linija 201 od Kvaternikovog trga, u tom će periodu kretati pet minuta kasnije od planiranog voznog reda u smjeru kružnog raskrižja Bijeničke ceste i Ulice Nike Grškovića. Veseli božićni tramvaj neće prometovati u nedjelju.
 

Ključne riječi
Zagreb utrka Zagreb Advent Run

