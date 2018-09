Kalinić odlazi: 'Prestar sam za to, mora doći mlađa ekipa'

Šef zagrebačkog Ureda za upravljanje hitnim situacijama Pavle Kalinić otkrio je danas da neće još dugo voditi taj ured.

- Smatram osobno da sam prestar za to radno mjesto i smatram da na njega treba doći netko tko ima između 30 i 40 godina, maksimalno 45. Mora doći mlađa ekipa, ja mogu davati savjete. Mislim, da se pojavljujem na ulici i guram ili nešto drugo radim, mislim da je to, s obzirom na boju moje kose, prošlo svršeno vrijeme - rekao je Kalinić u Dnevniku Nove TV, dodajući da će nakon toga vjerojatno otići na neki fakultet.

Kalinić je komentirao i tri pucnjave koje su se u Zagrebu dogodile u posljednjih nekoliko tjedana.

- To brine svakog građanina grada Zagreba. Ne samo grada Zagreba, nego i Republike Hrvatske. To je prvenstveno posao PUZ-a i MUP-a. Trebalo se malo više poraditi na prevenciji, no nažalost nije. Vidimo da ima tog oružja, vidimo da ima tih dugih cijevi. Vidimo da nije odrađeno to da se povuče to oružje nakon rata koje je ostalo ilegalno. Mislim da će policija u vrlo skoro vrijeme pojačati tu akciju da smanji broj, ne samo ilegalnih dugih cijevi, jer sve duge cijevi su ilegalne, osim naravno lovaca koji imaju dozvolu. Naravno, morat će se pobrinuti što se tiče ovih kriznih točaka, morat će malo češće ići u ophodnje i raditi malo ozbiljnije pretrese, tako da se ne događa da naprave pretres, ne nađu ništa, a nakon toga da opet iz te iste kuće dođe do pucnjave - rekao je Kalinić, pojašnjavajući da njegov ured nije ovlašten za sigurnost u gradu Zagrebu jer je osnovan prema Zakonu o zaštiti i spašavanju.

