Ponovno probijen rok, iz Holdinga javljaju: 'Parkiralište Gredelj zatvoreno je zbog radova'

Zbog izvođenja radova na parkiralištu Strojarska - Gredelj, u periodu od 11. do 14. prosinca 2025. godine (od četvrtka do nedjelje) pristup parkiralištu biti će omogućen prema privremeno uspostavljenoj regulaciji prometa, poručuju iz Zagrebačkog holdinga. Ondje se, podsjetimo, već dulje vrijeme uređuje dodatno parkiralište koje bi trebalo zamijeniti manjak uzrokovan gradnjom kulturno-društvenog centra i knjižnice.

Riječ je, podsjetimo, o projektu koji je prema originalnom planu trebao biti dovršen do kraja 2024., no radovi su počeli tek ove veljače. I premda su u Gradu kao novi rok najavljivali kraj lipnja ove godine, ni to se nije dogodilo, a prema najnovijim informacijama koje smo dobili s Radićeva trga, uređenje parkirališta za 425 vozila trebalo je biti tijekom studenog. No, na lokaciji se još uvijek provode radovi.

Da će se urediti parkiralište u kompleksu Gredelja, podsjetimo, gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je u travnju 2024., prilikom otvaranja radova na Paromlinu. Zbog gradnje društveno-kulturnog centra, naime, ondje je zatvoreno veliko parkiralište s oko 450 mjesta, a dok se ne uredi novo na zapadnoj strani Gredelja, vozačima je kao alternativa ponuđena makadamska površina istočno od Velesajma. U planu je isprva bilo urediti parkiralište za 380 vozila, no u međuvremenu je broj povećan na 425, uz dodatnih 48 mjesta za motocikle i 52 za bicikle. Postojeće parkiralište na području bivše tvornice, podsjetimo, mjesta ima za oko 500 vozila, a Grad smo pitali hoće li se i na novouređenoj površini zadržati cijena od 1,30 eura dnevno ili će se primijeniti skuplja tarifa, no odgovor nismo dobili.