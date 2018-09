Ovom hororu treba stati na kraj! Kako naći parkirno mjesto pored zagrebačkih bolnica?

Horor pod nazivom “kako naći parkirno mjesto u blizini zagrebačkih bolnica” teško je uopće opisati, no doživio ga je, nažalost, svaki vozač koji se barem jednom automobilom zaputio u neku od bolnica u metropoli. I nije važno u koju jer bi se one zapravo mogle natjecati u kojoj je stanje gore. Sveti duh, Vinogradska, Jordanovac, Merkur, Klinika za tumore, Rebro... sve odreda vape za parkirnim mjestima.

Parkiraju po travnjacima

Ukratko bi se moglo reći da parkinga jednostavno – nema. Bolnice su uglavnom smještene u starom dijelu grada i okružene su uskim uličicama. Parkirna mjesta u njima većinom koriste stanari te je riječ o prvoj zoni što podrazumijeva da se tamo ne može dugo ostati. Jedina je varijanta kružiti unedogled i računati na “sreću“ ili ostaviti automobil i nekoliko kilometara od bolnice.

– To je blago rečeno katastrofa. U osam sati ujutro ovdje je prometni kolaps. Ljudi su očajni i nervozni jer moraju na pregled, a nemaju gdje stati. Hodanje nekome tko je na štakama, u kolicima, starijima i trudnicama nije baš opcija. Pa to su ljudi koji idu u bolnicu, a ne na izlet! – govori Mladen Bušić, ravnatelj Kliničke bolnice Sveti duh. Dodatni im problem stvara činjenica da su smješteni “na brdu“ pa većina liječnika, pacijenata i onih koji idu nekome u posjet, tamo dolazi automobilom.

– Mislim da sad već uistinu živimo u vremenu kad možemo automobile prestati smatrati luksuzom. Činjenica je da većina u bolnicu neće ići pješice ili javnim prijevozom – govori Bušić te dodaje kako radnim danom tamo prolazi od 4000 do 5000 ljudi. Uz samu bolnicu nalazi se još pet ustanova, odnosno tri vrtića, osnovna škola i starački dom.

– Zbog toga smo inicirali da se napokon sagradi garaža i to ispod nove dnevne bolnice koja je u gradnji. Investitori su Grad Zagreb i Holding, a sve bi trebalo biti gotovo unutar godinu dana – objašnjava Mladen Bušić. Garaža Svetog duha imat će 477 parkirnih mjesta, no ako je suditi po primjeru Rebra, ni ona neće riješiti probleme. KBC Zagreb jedina je bolnica s garažom, ona ima ukupno 664 mjesta i baš uvijek je puna. Stoga vozači svoje automobile i dalje moraju ostavljati na cesti, obližnjim travnjacima, u privatnim dvorištima...

– Kad se ta garaža gradila, jednostavno se nije računalo da će se bolnica toliko proširiti i sad ona puca po šavovima. Brojke pokazuju da tri puta više automobila želi u garažu, nego što u nju stane – govori prometni stručnjak Goran Husinec te dodaje kako je nedostatak parkinga oko zagrebačkih bolnica velik problem. S druge strane, u svijetu je to standard.

Treba nam i heliodrom

– Rebro praktički nije jedna bolnica, to je cijeli kompleks i bilo bi u redu da se tamo izgradi još jedna garaža, ona bi sigurno bila isplativa – nastavlja Husinec, a svoju garažu već godinama sanjaju i u Kliničkom bolničkom centru “Sestre milosrdnice“.

– Mi smo morali postaviti zaštitare ispred bolnice kako bi održavali red. Prije smo iz dana u dan morali svjedočiti scenama i to nas je jako iscrpljivalo – govori ravnatelj Vinogradske Mario Zovak te kaže kako kod bolnice postoji dovoljno prostora gdje bi se mogla izgraditi velika podzemna i nadzemna garaža s 2000 mjesta, ali i – heliodrom.

– To nam je nužno, no mi sami kao bolnica ne možemo izgraditi garažu. Trebali bismo naći vanjskog partnera za javno-privatno partnerstvo, no budući da smo državna bolnica treba nam i dozvola ministarstva, a oni nam je godinama ne daju – objašnjava.

>> Pogledajte kako će izgledati rekonstruirani zagrebački rotor