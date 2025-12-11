Naši Portali
KLOVIĆEVI DVORI

Super prilika tijekom Adventa u Zagrebu: Besplatno naučite plesati uz vrhunske instruktore

Zagreb: Bal na Gornjem gradu
Josip Mikacic/PIXSELL
VL
Autor
Tatjana Miščančuk/Hina
11.12.2025.
u 11:42

Plesno-glazbeno događanje ZagreBal ponudit će radionice različitih plesnih stilova i glazbene nastupe u blagdanskom ugođaju Gornjeg grada

U atriju Galerije Klovićevi dvori od 13. do 30. prosinca održavat će se plesno-glazbeno događanje ZagreBal koje će ponuditi radionice različitih plesnih stilova i glazbene nastupe u blagdanskom ugođaju Gornjeg grada, najavili su iz Turističke zajednice grada Zagreba (TZGZ).

Pozivajući sve građane i posjetitelje grada da svrate na ZagreBal tijekom 17 dana i uživaju u plesu, glazbi i druženju, direktorica TZGZG-a Martina Bienenfeld ističe da je ove godine program tog događanja još bogatiji nego lani, kada se istaknuo kao jedan od atraktivnijih adventskih sadržaja.

"Ovogodišnje izdanje ZagreBala ponovno valorizira kulturnu baštinu Gornjeg grada na inovativan i pristupačan način, potičući posjetitelje na ples i bar na trenutak odmak od svakodnevice", kaže Bienenfeld, naglašavajući da su plesne radionice, od  valcera do foxtrota i drugih tehnika, besplatne i vode ih renomirani instruktori.

Otvorenje je u subotu u 19 sati pod prepoznatljivim lusterom u atriju Klovićevih dvora, s radionicom bečkog valcera pod vodstvom instruktora Alana Walmea, uz glazbenu pratnju Davida Daniela i benda Silver Lining, koji će izvedbama dodatno naglasiti blagdanski karakter programa.

Ključne riječi
klovićevi dvori Gornji grad bal Zagreb

