FOTO Konačno otvoren unutarnji dio Dolca. Bili smo s kupcima i trgovcima, evo prvih dojmova

Nakon 45 dana u unutarnju halu tržnice Dolac danas su se vratili prodavači mesa i zeljari. – Cijelo ovo vrijeme nismo radili, iako su nam govorili kako će nam naći mjesto na drugim tržnicama. Ljudi su se razišli, bojim se da su izgubili naviku i da neće dolaziti kao ranije. Jako sam zabrinut za posao – govori nam jedan od mesara.

Drugi pak dodaje kako njegov gazda ima sreću jer ima mesnicu u Zagorju pa im posao nije u potpunosti stao. – A i ja sam se uspio odmoriti, ne znam kada sam zadnji put bio ovoliko dugo slobodan – ističe. Neki od kupaca na koje smo naišli kažu nam kako su sretni jer se sve vratilo na staro prije Božića. – Imam tu provjerene ljude kod kojih svakodnevno kupujem meso, a sada ću naručiti i odojka za Božić – govori Zagrepčanka.

Otvorenju unutarnje hale prethodilo je pozitivno mišljenje Državnog inspektorata o izvedenim radovima. Podsjetimo, nakon pada dijela žbuke sa stropa Hale, započeti su radovi hitne sanacije koji su proteklih tjedana izvođeni prema Projektu hitnih mjera. Radovi su završili u planiranom roku, a Zagrebački holding u utorak je dobio potvrdu građevinske inspekcije da su se stvorili uvjeti za ponovno otvaranje Hale.



Otvaranjem Hale, kako su rekli iz Holdinga, zaokružuje se redovan režim rada zakupaca na tržnici Dolac, što građanima omogućuje kupnju punog asortimana živežnih namirnica, kao i prije privremenog zatvaranja Dolca. – Drago mi je da mogu pozvati građane da ponovno počnu koristiti halu. Tamo će naći svoje poznate prodavače – rekao je Marin Rončević, voditelj Tržnica Zagreb.