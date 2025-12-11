Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 54
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
FOTO Ovo je mjesto užasa kod Slavonskog Broda, vatrogasac potvrdio: Troje je mrtvih
Poslušaj
Prijavi grešku
POGLEDAJTE ATMOSFERU

FOTO Konačno otvoren unutarnji dio Dolca. Bili smo s kupcima i trgovcima, evo prvih dojmova

Zagreb: Unutarnji dio tržnice Dolac ponovno radi
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/15
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
11.12.2025.
u 09:32

Otvorenju unutarnje hale prethodilo je pozitivno mišljenje Državnog inspektorata o izvedenim radovima.

Nakon 45 dana u unutarnju halu tržnice Dolac danas su se vratili prodavači mesa i zeljari. – Cijelo ovo vrijeme nismo radili, iako su nam govorili kako će nam naći mjesto na drugim tržnicama. Ljudi su se razišli, bojim se da su izgubili naviku i da neće dolaziti kao ranije. Jako sam zabrinut za posao – govori nam jedan od mesara.

Drugi pak dodaje kako njegov gazda ima sreću jer ima mesnicu u Zagorju pa im posao nije u potpunosti stao. – A i ja sam se uspio odmoriti, ne znam kada sam zadnji put bio ovoliko dugo slobodan – ističe. Neki od kupaca na koje smo naišli kažu nam kako su sretni jer se sve vratilo na staro prije Božića. – Imam tu provjerene ljude kod kojih svakodnevno kupujem meso, a sada ću naručiti i odojka za Božić – govori Zagrepčanka.

Otvorenju unutarnje hale prethodilo je pozitivno mišljenje Državnog inspektorata o izvedenim radovima. Podsjetimo, nakon pada dijela žbuke sa stropa Hale, započeti su radovi hitne sanacije koji su proteklih tjedana izvođeni prema Projektu hitnih mjera. Radovi su završili u planiranom roku, a Zagrebački holding u utorak je dobio potvrdu građevinske inspekcije da su se stvorili uvjeti za ponovno otvaranje Hale.  
 
Otvaranjem Hale, kako su rekli iz Holdinga, zaokružuje se redovan režim rada zakupaca na tržnici Dolac, što građanima omogućuje kupnju punog asortimana živežnih namirnica, kao i prije privremenog zatvaranja Dolca. –  Drago mi je da mogu pozvati građane da ponovno počnu koristiti halu. Tamo će naći svoje poznate prodavače – rekao je Marin Rončević,  voditelj Tržnica Zagreb.
Ključne riječi
Zagreb Zagrebački holding tržnica Dolac

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!