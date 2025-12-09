U Svetoj Klari niknut će "zeleni grad" s 139 stanova: Saznali smo sve detalje

Bit će to zelena oaza u kojoj su urbanizam i priroda integrirani na gotovo neprimjetan način. Stambene zgrade gradit će se u parovima, a između njih prostirat će se parkovi, igrališta te pješačke i biciklističke staze. Stanovi u prizemlju imat će izlaz u veliki vrt, a oni na višim katovima sunce će moći upijati u lođama i na balkonima.

Naselje za 300 do 400 ljudi

Ovako španjolski tim arhitekata i urbanista zamišlja budući kvart s priuštivim stanovima Klara Nova, smješten nedaleko od dječjeg vrtića u novozagrebačkom naselju, a njihov projekt "The Common Green" pobijedio je na nedavnom međunarodnom urbanističko-arhitektonskom natječaju Europan 18.

Da se na velikom zemljištu površine 4,62 hektara uz Sisačku cestu i Burićev odvojak u Svetoj Klari planiraju graditi stanovi za priuštivi najam, najavio je u ožujku dogradonačelnik Luka Korlaet, dodavši da će ondje stanovati obitelji i samci te osobe kojima treba podrška, poput djece koje izlaze iz sustava socijalne skrbi. Bit će to mjesto poželjno za život, prožeto zelenilom, kazao je, dodajući da ne žele da bude "uniformirani geto" u kojem stanuju pripadnici jedne skupine ljudi, već dom za osobe različite dobi i socioekonomskih prilika. Projekt je prijavljen na međunarodni natječaj Europan 18, koji potiče mlade autore te u fokusu ima inovativne projekte stambenih zgrada, a proveden je istovremeno u 12 europskih zemalja za 47 lokacija.

Ocjenjivački tim za Hrvatsku činili su arhitekti David Mikhail, Josip Jerković, Alan Kostrenčić, Jana Čulek i Nataša Bošnjak, ekonomist Zoran Paunović te novinarka Ivana Antunović Jović, a u prvom krugu odabrali su četiri rješenja. Pobijedio je pak "The Common Green" autora Alejandra Caramballoa Llorentea, Carlosa Rebola Maderuela i Joséa Lacruz Vele iz Španjolske.

– Stambene jedinice organizirane su u male skupine uparenih zgrada, međusobno povezanih kako bi se osiguralo da svaki objekt dobiva dovoljno Sunčeve svjetlosti, optimalnu orijentaciju i učinkovitu ventilaciju. Svaka skupina zgrada dijeli podzemnu garažu – detaljiziraju autori pobjedničkog rješenja kako bi Klara Nova, po njima, trebala biti koncipirana.

Novi je to "zeleni grad", napominju, u kojem je fokus na integraciji s prirodom koja ga okružuje. I premda će svaki klaster zgrada biti fizički odvojen, novi će kvart funkcionirati kao velika zajednica obitelji i pojedinaca. Ceste će okruživati naselje s vanjske strane, na jugu nove zone nalazit će se javni park s igralištem i malim jezerom, a na sjeveru su vrtić, još jedno igralište, sportski teren, knjižnica i kvartovski trg.

– Ova dva "sidra" povezana su središnjim zelenim koridorom, odnosno linearnim parkom koji se proteže uzdužnom osi susjedstva, zamišljenim kao njegovo ekološko i zajedničko srce. Srednje velika listopadna stabla ljeti pružaju hlad, a zimi omogućuju Sunčevoj svjetlosti da dopre do stanova – napominje se u tekstu pobjedničkog rješenja.

Što se tiče objekata, projektirani su unutar modularne mreže, a prema zamislima arhitekata mjesta ima dovoljno za 139 stanova u kojima bi živjelo između 300 i 400 ljudi. Zgrade su projektirane za "suhu gradnju" koristeći drvene materijale, što je ekološki prihvatljivo te omogućuje brže radove. Kako je i naloženo smjernicama za autore, u zoni stanovanja planiraju se zgrade s najviše četiri stana, s tim da će do pet posto njih biti garsonijere, najviše je dvosobnih i trosobnih, između 15 i 30 posto jednosobnih. Stanovi će biti vrlo prostrani, od 48 do najviše 12 kvadrata, s tim da su potonji primarno zamišljeni za život u tzv. "co-living" zajednicama.

Gradit će se i u Borovju

Na toj su lokaciji, podsjetimo, najprije bili planirali stanovi za društveno poticanu stanogradnju, popularnije POS, a onda su se u gradskoj upravi kojoj je na čelu bio Milan Bandić dosjetili da bi u Svetoj Klari mogli podići tipsko naselje za pripadnike romske manjine. No tamošnji su se stanovnici protiv tog plana pobunili, a nakon potresa 2020. bivša se vlast odlučila za gradnju stanova za stradale obitelji.

U Gradu su, podsjetimo, kazali kako priuštive stanove planiraju i u Borovju, na zelenoj površini istočno od tamošnje osnovne škole i vrtića. Bit će to, kako je kazao Korlaet, naselje s oko 600 stambenih jedinica za 1700 ljudi. Zajedno sa zgradom A11 u Podbrežju, čija je gradnja u tijeku, gradska uprava planira u sljedeće četiri godine realizirati 1000 priuštivih stanova za oko 3000 ljudi.