KLUB PREDSTAVIO AMANDMANE

Selak Raspudić obrušila se na Tomaševića: 'Novce za PR treba prebaciti u Ured za kontrolu i reviziju'

VL
Autor
Paulo Simić/Hina
11.12.2025.
u 13:03

Grad Zagreb nedavno je pokrenuo javnu nabavu za uslugu sveobuhvatnog praćenja medija i društvenih mreža. Od ponuditelja usluge traži se dnevna i mjesečna analiza medijskog sadržaja i aktivnosti na društvenim mrežama

Klub gradskih zastupnika Nezavisne liste Marije Selak Raspudić u četvrtak je predstavio amandmane na zagrebački proračun za 2026., među kojima je i prijedlog da se 85 tisuća eura za uslugu analize medijskog sadržaja preusmjeri zagrebačkom Uredu za unutarnju kontrolu i reviziju. 

– Tražimo da se 85 tisuća eura oduzme od Ureda gradonačelnika, točnije od odjela koji se bavi odnosima s javnošću i dodjeli Uredu za unutarnju kontrolu i reviziju koji obrađuje i prijave s platforme Zviždač – rekla je Marija Selak Raspudić na konferenciji za novinare u zagrebačkoj Gradskoj skupštini.

Grad Zagreb nedavno je pokrenuo javnu nabavu za uslugu sveobuhvatnog praćenja medija i društvenih mreža. Od ponuditelja usluge traži se dnevna i mjesečna analiza medijskog sadržaja i aktivnosti na društvenim mrežama. – Nedavni politički događaji pokazuju da je potrebno snažnije stati u obranu zviždača, stoga očekujemo da se prihvaćanjem ovog amandmana gradonačelnik jasno svrsta na stranu zviždača, a protiv onih koji te iste zviždače u osjetljivoj i ranjivoj pozicije progone – rekla je.

Povod za ovaj amandman bila je podignuta optužnica u aferi Hipodrom, u kojoj je jedan od optuženih član stranke Možemo Goran Đulić, osumnjičen da je pokušao degradirati djelatnike Ustanove za upravljanje sportskim objektima zbog iskaza danih protiv bivšeg ravnatelja Koste Kostanjevića. 

Selak Raspudić je ustvrdila da im se "javljaju brojni građani u strahu za svoja radna mjesta" u slučaju prijave bilo kakve nepravilnosti u radu aktualne Gradske uprave. – Strepnju građana proizvela je činjenica da se gradonačelnik nije nedvosmisleno ogradio od postupaka za koje se tereti Goran Đulić već je njegovu krivnju relativizirao i umanjivao – ocijenila je. 

O proračunu za 2026. godinu zagrebačka Gradska skupština raspravljat će sljedeći tjedan. Među drugim amandmanima Kluba su izrada plana besplatne prehrane za oko 35 tisuća učenika srednjih škola te besplatni javni prijevoz i za učenike iznad 18 godina. – 'Svjesni smo da uvođenje prehrane u srednje škole zahtijeva velika ulaganja i izgradnju objekata, zato u ovom proračunu tražimo da se izradi detaljan plan kako, kada i koliko za to novaca treba. To bi bio prvi korak. Tako bi umjesto priče o zdravstvenom odgoju dobili zdravu mjeru u školama – rekla je gradska zastupnica Josipa Turkalj.

Zastupnici NL Marije Selak Raspudić također predlažu rekonstrukciju okretišta Dubec i Borongaj te novčani dodatak za bolovanje tijekom njege djeteta mlađeg od sedam godina. – Svakim danom građanin u Zagrebu, kada koristi bolovanje za njegu djeteta, gubi 30-ak eura dnevno što tjera osobe na povratak na posao dok djeca nisu u potpunosti spremna za povratak u vrtiće i prve razrede osnovnih škola. Naš prijedlog je da se uvede dodatak od 10 eura dnevno, smatramo da je to demografska mjera, usklađena s direktivom o ravnoteži poslovnog i privatnog života – ustvrdila je zastupnica Milka Rimac Bilušić.

KA
Kapitol
13:55 11.12.2025.

Ova se "gospoda" sa svojim susjedima opet javlja a nema pojma o cemu prica. Glavno je da je to kaj trabunja protiv naseg a ne njenog Gradonacelnika.ZNA SE.

GA
galico
13:23 11.12.2025.

Draga nevisto kao nacionalna političarka si kritizirala postavljanje Turudića i kasnije tražila njegovu smjenu i kako je sada on mjerilo? Njemu su kao sucu rušili presude i naš Ustavni sud i međunarodni sud uz obrazloženje da pristrano sudi jer je koristio nepouzdane svjedoke te da je presudio temeljem podmetnutih dokaza od strane DORHa.Bolje se bavi time kao i nedavnom viješću da je EU sud u tri dana riješio jedan predmet iz Hrvatske što HR sudovi nisu niti kroz tri godine. Em skačeš sebi u usta em ne shvaćaš da ovakav DORH diže rejting Tomaševiću a i tebi ne pomaže jer si do jučer drugačije pričala. A imaš preko nekoliko svježih primjera kako DORH različito tretira ljude ovisno čiji su i time izlaže HR sankcijama jer EU sudovi su krajnja instanca a ne HR sudovi dočim je DORH jedno veliko ništa.

