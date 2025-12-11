Učenici održali još jedan humanitarni adventski sajam na Kennedyjevu trgu, shopping odradio i gradonačelnik

Blagdanski mirisi, zvukovi najdražih božićnih pjesama i tiho šuštanje stotina origami zvjezdica ispunili su park ispred Ekonomskog fakulteta, gdje je održan "Srednjoškolski Advent na Kennedyjevom trgu". Manifestaciju su organizirali učenici Škole za cestovni promet, Tehničke škole za računalstvo i mrežne djelatnosti, Treće ekonomske, Trgovačke te Učeničkog doma Dora Pejačević i Učeničkog doma Maksimir, uz suradnju MO Ružmarinka i uz podršku VGČ-a Maksimir i Pešćenica–Žitnjak.

Na štandovima se moglo pronaći gotovo sve što blagdansko srce poželi: domaće orahe, kreme, balzame za usne, oslikana ogledala, keramičke ukrase, umjetničke radove, kreativne rukotvorine i niz sitnica s božićnim motivima. Tombola od 2,5 eura, čije su nagrade također izradili učenici, a u kojoj su ama baš svi koji su sudjelovali pobijedili, bila je pravi hit pa su brojni okušali svoju sreću. Posjetitelji su kušali i kolače koje su učenici pekli u sklopu radionica.