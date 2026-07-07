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SAVSKA - VUKOVARSKA

Potvrdila nam inspekcija! Zatvoreno jedno od najvećih gradilišta u Zagrebu, donosimo detalje

Zagreb: U Savskoj cesti privremena regulacija prometa zbog radova na izmjeni cjevovoda i tramvajskim skretnicama
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Autori: Hana Ivković Šimičić, Nikolina Orešković
07.07.2026.
u 13:42

Na jednom od najfrekventnijih križanja u metropoli, podsjetimo, u tijeku su radovi vrijedni pet milijuna eura, a paralelno se realiziraju dva važna projekta.

Državni inspektorat, potvrdili su nam, zatvorio je gradilište na križanju Savske i Vukovarske. Neslužbeno se doznaje da su inspektori zatvorili gradilište jer jedna pregrada nije bila na mjestu na kojem su inspektori očekivali da će biti, a bilo je i problema s tablom o gradilištu.

Na jednom od najfrekventnijih križanja u metropoli, podsjetimo, u tijeku su radovi vrijedni pet milijuna eura, a paralelno se realiziraju dva važna projekta. Prvi je sveobuhvatna obnova magistralnog vodovoda u Vukovarskoj, vrijedna 3,8 milijuna eura, a nekoliko metara dalje radi se i na obnovi dotrajale tramvajske skretnice, što stoji još 1,2 milijuna eura.

Radovi na raskrižju trebali bi trajati sve do kraja kolovoza, kako je najavljivano, a za to vrijeme na snazi je privremena regulacija prometa. Nova privremena regulacija, kako se jučer moglo vidjeti, za vozače je bila dovoljno jasna, no vrlo brzo rezultirala je dugačkim kolonama. Vozači koji su skretali desno u Savsku prema križanju gmizali su puževim korakom, a čep je nastao i u Savskoj, posebice iz smjera Cibone prema Savskom mostu. U jednom trenutku na križanju se pokvario semafor, što je rezultiralo dodatnim problemima. Nakon samo nekoliko minuta desetak je vozila završilo u križanju, neki su počeli i trubiti, a pješaci su, ne znajući kako da sigurno prijeđu, ostali na nogostupima i zabrinuto promatrali situaciju. Da stvar bude gora, dva su automobila upala u raskopane tramvajske tračnice; prvi incident dogodio se između sedam i osam sati ujutro, a drugi nešto prije deset.

– Tko god je ovo smislio, trebao je računati na ovakve situacije. Netko bi morao biti tu da regulira promet, prepustiti vozačima da idu kako im se svidi nije rješenje. Tek je prvi radni dan, istina, ali treba nešto učiniti, i to smjesta – kazao nam je Zvonko Marić, kojeg smo zatekli kako čeka da bi prešao cestu kod Zagrepčanke.

Upit o cijeloj situaciji poslali smo i Gradu Zagrebu, a odgovor ćemo objaviti po primitku.
Ključne riječi
DIRH Vukovarska Savska Zagreb

Komentara 29

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VR
Vrapčanac
13:48 07.07.2026.

Ups, kakav debakl. Baš sam jučer otresao onog mladena111 koji je odlučio navodno iz Rijeke objašnjavati zagrepčanima kako gradska vlast zna što radi, bila je rasprava kroz odgovor na nečiji komentar koji je kasnije obrisan, baš šteta što je obrisano.

NO
nogomet90tih
14:10 07.07.2026.

Bilo je vrijeme da se država malo obračuna boljševicima na vlasti u Zagrebu koji nameću svoju volju pod svaku cijenu.

AJ
ajojajaj
13:54 07.07.2026.

Halo, pa Tomašević je do diplome studirao 12 godina, a prethodno četiri godine nije uspio dati niti jedan ispit na pravnom fakultetu. Ne može netko s takvim kapacitetom organizirati jedan tako složeni posao kao što je zamjena tri metra vodovoda. I još paralelno s time cijele jedne skretnice.

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