Potvrdila nam inspekcija! Zatvoreno jedno od najvećih gradilišta u Zagrebu, donosimo detalje

Državni inspektorat, potvrdili su nam, zatvorio je gradilište na križanju Savske i Vukovarske. Neslužbeno se doznaje da su inspektori zatvorili gradilište jer jedna pregrada nije bila na mjestu na kojem su inspektori očekivali da će biti, a bilo je i problema s tablom o gradilištu.

Na jednom od najfrekventnijih križanja u metropoli, podsjetimo, u tijeku su radovi vrijedni pet milijuna eura, a paralelno se realiziraju dva važna projekta. Prvi je sveobuhvatna obnova magistralnog vodovoda u Vukovarskoj, vrijedna 3,8 milijuna eura, a nekoliko metara dalje radi se i na obnovi dotrajale tramvajske skretnice, što stoji još 1,2 milijuna eura.

Radovi na raskrižju trebali bi trajati sve do kraja kolovoza, kako je najavljivano, a za to vrijeme na snazi je privremena regulacija prometa. Nova privremena regulacija, kako se jučer moglo vidjeti, za vozače je bila dovoljno jasna, no vrlo brzo rezultirala je dugačkim kolonama. Vozači koji su skretali desno u Savsku prema križanju gmizali su puževim korakom, a čep je nastao i u Savskoj, posebice iz smjera Cibone prema Savskom mostu. U jednom trenutku na križanju se pokvario semafor, što je rezultiralo dodatnim problemima. Nakon samo nekoliko minuta desetak je vozila završilo u križanju, neki su počeli i trubiti, a pješaci su, ne znajući kako da sigurno prijeđu, ostali na nogostupima i zabrinuto promatrali situaciju. Da stvar bude gora, dva su automobila upala u raskopane tramvajske tračnice; prvi incident dogodio se između sedam i osam sati ujutro, a drugi nešto prije deset.

– Tko god je ovo smislio, trebao je računati na ovakve situacije. Netko bi morao biti tu da regulira promet, prepustiti vozačima da idu kako im se svidi nije rješenje. Tek je prvi radni dan, istina, ali treba nešto učiniti, i to smjesta – kazao nam je Zvonko Marić, kojeg smo zatekli kako čeka da bi prešao cestu kod Zagrepčanke.

Upit o cijeloj situaciji poslali smo i Gradu Zagrebu, a odgovor ćemo objaviti po primitku.