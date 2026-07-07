Raspisan natječaj za studentske domove u Zagrebu: Dvije su važne novosti, uvodi se i nova subvencija

Zagrebački studentski centar raspisao je novi natječaj za dodjelu soba u studentskim domovima, a prijave počinju sutra te traju do 24. srpnja. Privremena rang-lista natječaja bit će objavljena 17. kolovoza 2026. na web stranici Studentskog centra u Zagrebu i oglasnoj ploči u Savskoj 25. Prigovori na rezultate pišu se u roku 8 dana od objave te će odgovori na njih biti poznati do 9. rujna 2026. Nakon objave odgovora na prigovore, formira se i objavljuje Konačna rang-lista. Natječaj je dostupan ovdje

U odnosu na ranije objavljene natječaje, dvije su važne novosti. Prva je da je postupak prijave od ove godine potpuno digitalan, a studenti koji žele dobiti smještaj u domu mogu se prijaviti putem ovog linka. Sve podatke koje Studentski centar u Zagrebu neće moći povući digitalnim putem studenti će učitati u svoju prijavu te će biti obrađeni od strane operatera. Tko ima pravo na smještaj u domu i po kojim uvjetima propisano je ovim Pravilnikom.

Druga važna novost je što, zbog obnove petog i šestog paviljona u Studentskom domu "Stjepan Radić" na Savi broj dostupnih soba je mnogo manji. U Studentskom centru su ranije najavili da će svi oni koji sobu ne dobiju zbog radova od Ministarstva obrazovanja dobiti potporu za najam stana kod privatnog stanodavca, a to je sada i službeno propisano.

– Zbog obnove smještajnih kapaciteta (5. i 6. paviljon SD Stjepan Radić; 8. paviljon SD Lašćina) na propisane kvote Ministarstvo će dobijeliti i 906 subvencija studentima koji ostanu ispod bodne granice u iznosu od 152,00 € – napominje se u natječaju. "Normalna" subvencija za studente u privatnom smještaju iznosi 60 eura, što znači da će za one zakinute za sobe na Savi biti više nego dvostruko veća. Pravila su sljedeća.

prema konačnoj rang listi 6.097 studenata ostvaruje pravo na studentski dom

Prvih 906 studenata ispod crte ostvaruje pravo na subvencioniranje smještaja kod privatnog stanodavca u iznosu od 152,00 €

student koji je ostvario pravo na studentski dom ne može primati navedenu subvenciju

student koji ostvari pravo na subvenciju (nakon spuštanja bodne granice na njegov broj bodova) može useliti u studentski dom, ali gubi pravo na subvenciju od mjeseca useljenja u studentski dom

idući student u redu čekanja može nastaviti primati subvenciju za smještaj kod privatnog stanodavca od narednog mjeseca

Studenti će imati mogućnost da rezerviraju smještaj odmah po objavi rezultata natječaja, dok će u sobe moći useliti do 21. rujna 2026. Tko ne rezervira smještaj ili ne useli do navedenog datuma, smatra se da je odustao od smještaja u studentskom domu. Studenti koji će ostvariti pravo na subvenciju smještaja kod privatnog stanodavca ugovore o isplati subvencije potpisat će sa Studentskim centrom u listopadu 2026.