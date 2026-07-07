Raspisan natječaj za studentske domove u Zagrebu: Dvije su važne novosti, uvodi se i nova subvencija

Zagrebački studentski centar raspisao je novi natječaj za dodjelu soba u studentskim domovima, a prijave počinju sutra te traju do 24. srpnja. Privremena rang-lista natječaja bit će objavljena 17. kolovoza 2026. na web stranici Studentskog centra u Zagrebu i oglasnoj ploči u Savskoj 25. Prigovori na rezultate pišu se u roku 8 dana od objave te će odgovori na njih biti poznati do 9. rujna 2026. Nakon objave odgovora na prigovore, formira se i objavljuje Konačna rang-lista. Natječaj je dostupan ovdje
U odnosu na ranije objavljene natječaje, dvije su važne novosti. Prva je da je postupak prijave od ove godine potpuno digitalan, a studenti koji žele dobiti smještaj u domu mogu se prijaviti putem ovog linka. Sve podatke koje Studentski centar u Zagrebu neće moći povući digitalnim putem studenti će učitati u svoju prijavu te će biti obrađeni od strane operatera. Tko ima pravo na smještaj u domu i po kojim uvjetima propisano je ovim Pravilnikom.
Druga važna novost je što, zbog obnove petog i šestog paviljona u Studentskom domu "Stjepan Radić" na Savi broj dostupnih soba je mnogo manji. U Studentskom centru su ranije najavili da će svi oni koji sobu ne dobiju zbog radova od Ministarstva obrazovanja dobiti potporu za najam stana kod privatnog stanodavca, a to je sada i službeno propisano.
– Zbog obnove smještajnih kapaciteta (5. i 6. paviljon SD Stjepan Radić; 8. paviljon SD Lašćina) na propisane kvote Ministarstvo će dobijeliti i 906 subvencija studentima koji ostanu ispod bodne granice u iznosu od 152,00 € – napominje se u natječaju. "Normalna" subvencija za studente u privatnom smještaju iznosi 60 eura, što znači da će za one zakinute za sobe na Savi biti više nego dvostruko veća. Pravila su sljedeća.
- prema konačnoj rang listi 6.097 studenata ostvaruje pravo na studentski dom
- Prvih 906 studenata ispod crte ostvaruje pravo na subvencioniranje smještaja kod privatnog stanodavca u iznosu od 152,00 €
- student koji je ostvario pravo na studentski dom ne može primati navedenu subvenciju
- student koji ostvari pravo na subvenciju (nakon spuštanja bodne granice na njegov broj bodova) može useliti u studentski dom, ali gubi pravo na subvenciju od mjeseca useljenja u studentski dom
- idući student u redu čekanja može nastaviti primati subvenciju za smještaj kod privatnog stanodavca od narednog mjeseca
Studenti će imati mogućnost da rezerviraju smještaj odmah po objavi rezultata natječaja, dok će u sobe moći useliti do 21. rujna 2026. Tko ne rezervira smještaj ili ne useli do navedenog datuma, smatra se da je odustao od smještaja u studentskom domu. Studenti koji će ostvariti pravo na subvenciju smještaja kod privatnog stanodavca ugovore o isplati subvencije potpisat će sa Studentskim centrom u listopadu 2026.FOTO Ako dugo niste prošetali ovim dijelom Zagreba, mogli biste ga jedva prepoznati