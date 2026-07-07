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Znamo zašto je inspekcija zatvorila gradilište Savska-Vukovarska: 'Zbog određenih manjih neusklađenosti...'

Zagreb: U Savskoj cesti privremena regulacija prometa zbog radova na izmjeni cjevovoda i tramvajskim skretnicama
Marko Lukunic/PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
07.07.2026.
u 14:37

"U slučaju eventualnih dodatnih zahtjeva, odmah po zaprimanju pisanog rješenja inspekcije, ViO će kao investitor od tvrtki izvođača radova i nadzora radova zatražiti promptno postupanje prema navedenom rješenju", rekli su.

Državni inspektorat zatvorio je danas gradilište na raskrižju Savske i Vukovarske ulice zbog određenih manjih neusklađenosti na gradilištu povezanih s odredbama Zakona o zaštiti na radu, kažu iz Grada Zagreb. Što se tiče gradilišta Vukovarska-Savska, prema informacijama s kojima u ovom trenutku raspolažu, kažu, tijekom današnjeg dana inspekcija je od privatnih tvrtki koje izvode i nadziru radove, i koje su odgovorne za provedbu svih važećih propisa za vrijeme izvođenja radova, zatražila postavljanje dodatne pomične ograde za zaštitu rova, čije je postavljanje u tijeku, te ploču s podacima o gradilištu, koja će se također postaviti uskoro, nakon čega očekujemo da će gradilište ponovno biti otvoreno.

"U slučaju eventualnih dodatnih zahtjeva, odmah po zaprimanju pisanog rješenja inspekcije, ViO će kao investitor od tvrtki izvođača radova i nadzora radova zatražiti promptno postupanje prema navedenom rješenju", rekli su. 
FOTO Ako dugo niste prošetali ovim dijelom Zagreba, mogli biste ga jedva prepoznati
Zagreb: U Savskoj cesti privremena regulacija prometa zbog radova na izmjeni cjevovoda i tramvajskim skretnicama
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Ključne riječi
DIRH Vukovarska Savska Grad Zagreb Zagreb

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