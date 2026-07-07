Ne čekajte drugi val sezonskih sniženja: Već u petak ulovite dodatne pogodnosti dok su police još pune, evo i kako

Svi znamo kako to obično ide – čekamo završni val sezonskih sniženja u nadi da ćemo proći još povoljnije, a onda shvatimo da su baš naši najpoželjniji modeli, veličine i boje odavno nestali. Zato nas ove sezone spašava Friday'Z – sada već kultni dan s dodatnim pogodnostima u organizaciji zagrebačkog Z Centra. Jer pravo vrijeme za shopping je upravo sada – prije nego što omiljeni komadi nestanu s polica. Odlični popusti već su tu, a izbor je još uvijek najveći.

Friday'Z na datum 10. srpnja donosi baš sve što volimo na kraju radnog tjedna – vrhunske popuste, odlične gastro ponude, zabavu i dobru atmosferu. Drugim riječima, idealan razlog da vikend započne malo ranije. Bilo da ste u potrazi za novim ljetnim outfitom, želite osvježiti dom ili vikendicu, obnoviti beauty rutinu, uloviti novi komad tehnologije ili jednostavno nakon shoppinga sjesti na pizzu s ekipom – ovog Friday'Z-a sve je na jednom mjestu.

Foto: Z centar

LJETNI STIL PRIJE SVIH

Ljubitelji mode i outdoor opreme svoju će shopping listu lako prekrižiti u Fjällrävenu, gdje kupnjom proizvoda na sniženju ostvaruju dodatnih 20 posto popusta na artikle po redovnoj cijeni. Ako ste u potrazi za novim sunčanim naočalama ili razmišljate o promjeni dioptrijskog okvira, pravo je vrijeme za posjet Optici Anda, koja Loyalty članovima priprema 30 posto popusta na sunčane naočale te 30 posto popusta na dioptrijske okvire uz uvjete akcije.

INTERIJERI NIKAD SPREMNIJI ZA UŽIVANJE

Planirate osvježiti dnevni boravak, urediti vikendicu ili konačno zamijeniti onu staru stolicu? U JYSK-u vas čekaju popusti od 20 do 50 posto na odabrane stoliće te gaming stolove i stolice. Lonci & poklopci by Bajde daruju 15 posto popusta uz dodatne loyalty pogodnosti, dok Hespo odobrava dodatnih 10 posto na cijeli asortiman – idealna prilika za mali makeover doma.

BEAUTY, ZDRAVLJE I SUNCE – SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljeto je pred vratima, zato je pravo vrijeme da obnovite kućnu ljekarnu i beauty policu. U Farmaciji vas očekuju atraktivni popusti na omiljene brendove poput Eucerina, Heliocarea, Uriagea, Nuxea i drugih, Tvornica Zdrave Hrane pripremila je 10 posto popusta na cijeli asortiman, dm nagrađuje kupnju iznad 50 eura s čak 15 puta više bodova, a Tinktura donosi 20 posto popusta na cijelu ponudu.

Foto: Z centar

TECH ULOVI KOJI SE NE PROPUŠTAJU

Ako ste više tech tip, ni vi nećete otići praznih ruku. U Tehnomagu vas očekuju veliki popusti na televizore, bijelu tehniku, klima i rashladne uređaje, ventilatore i male kućanske aparate, uz uštede koje na pojedinim artiklima dosežu čak 55 posto. U Linksu pak pronađite sve za ljetne avanture i gaming – od prijenosnih Bluetooth zvučnika i električnih romobila do gaming računala, periferije i dodataka za fotografiju.

MODNIH DODATAKA NIKAD DOSTA

Vrijeme je i za malo sjaja! Borboleta daruje 30 posto popusta na cijeli asortiman, Prahir i susjedni De'llure pripremili su popuste do 40 posto na zlato te do 60 posto na srebro, dok Heta nudi dodatnih 10 posto na redovne cijene satova i nakita te do 50 posto na odabrane artikle.

ZABAVA ILI ULJEPŠAVANJE, PITANJE (NI)JE SAD

A kada obavite shopping, ne morate se odmah zaputiti kući. Okupite ekipu i nastavite uživanje u Hall of Gameu uz Friday Night Gaming (6 sati igre na PC-u od 18 do 02h za svega 7 eura) ili se počastite beauty tretmanom u Chix Threading Baru uz 20 posto popusta na BROWS UP tretman. Što se tiče zabave najmlađih, sportsko-multimedijska Dinamo dLand igraonica će u petak: za kupljene tri ulaznice omogućiti jednu GRATIS ulaznicu za četvrto dijete, ali i za jedan kupljeni sat u igraonici idući sat omogućiti besplatno.

Foto: Z centar

GASTRO UŽITCI ZA MALI PREDAH

Za savršen završetak dana svratite u Ciao! Pizza & Pasta, gdje vas uz konzumaciju u restoranu očekuje čak 30 posto popusta na sve pizze. A da je baš svaki ukus zadovoljen, pobrinuti će se ostali popularni zakupci kao što su Fit Stop, Burger King, Milky, Sushi Boutique, Dragon i novootvoreni Echte Berliner, njemačka franšiza poznata po originalnom berlinskom döneru.

DA, I KUĆNI LJUBIMCI SU DOBRO DOŠLI

I ne brinite, vaši kućni ljubimci nisu ostali po strani – Pet centar je pripremio 10 posto popusta za članove kluba. A kako je Z Centar pet friendly destinacija, u shopping ovdje uvijek možete povesti i svoje četveronožne prijatelje.

REZERVIRAJTE NA VRIJEME DAN ZA SEBE

Ukratko, Friday'Z je prilika da petak pretvorite u dan rezerviran za sebe, obitelj ili druženje s prijateljima. Iskoristite odlične popuste, pogledajte najnoviji filmski hit u CineStaru, izazovite ekipu na partiju mini golfa, okušajte se u gamingu ili jednostavno predahnite uz omiljeno piće i dobru hranu. Sve što vam treba za odličan početak vikenda čeka vas na jednom mjestu.

Foto: Z centar

Vidimo se ovog petka na još jednom Friday'Z-u, dok su najbolji ulovi još na policama.

Još više detalja nalazi se na poveznici: https://zcentar.hr/