Naručeni su 2023. godine! Još čekamo na ostatak polovnih tramvaja iz Augsburga, saznali smo kad stižu

Prvi od 11 primjeraka polovnih tramvaja iz njemačkog Augsburga u ZET–ovu garažu stigao je početkom prosinca 2023. godine, a preostalih deset trebalo je stići do kraja 2024. Već smo zagazili, međutim, u drugu polovicu 2026. godine, a od naručenih tramvaja došlo je tek sedam.

ZET smo pitali gdje je zapelo te kad se očekuje isporuka još četiri polovna vozila. – Osmi tramvaj GT6-M preuzimamo tijekom ovog mjeseca, dok se isporuka preostalih tri očekuje do kraja godine. Kao što smo i ranije isticali, uzrok kašnjenja su poteškoće od strane grada Augsburga kojem kasni isporuka njihovih novih tramvaja. Sukladno ugovoru, do sada su plaćeni samo isporučeni tramvaji, umanjen za penale radi kašnjenja. Preostali tramvaji bit će plaćeni tek kad budu isporučeni, a po isporuci se obračunavaju i penali – odgovorili su nam na upit u gradskom prijevozniku. Rabljeni tramvaji, podsjetimo, koštali su 2,7 milijuna eura, a proizvedeni su još 1996. godine što znači da su sada stari 30 godina. Vozila imaju kapacitet za prijevoz 159 putnika, od čega su sjedeća 62 mjesta.

U ZET–u su podsjetili i na velika nedavna ulaganja u tramvajsku infrastrukturu. – Riječ je o najvećim ulaganju u tramvajski vozni park u posljednjih nekoliko desetljeća. Do sada je kupljeno 40 kraćih tramvaja, od kojih je 26 isporučeno, a preostalih 14 stiže uskoro. U tijeku je i nabava 20 dužih tramvaja. Ukupna vrijednost ovih nabava iznosi 170 milijuna eura. Zahvaljujući ovim nabavkama, znatno je povećana razina održivosti i stabilnosti voznog reda – kazali su u ZET–u. Što se tiče voznog parka gradskog prijevoznika, u njihovu posljednjem poslovnom izvješću stoji da je prosječna starost tramvajskih vozila na kraju 2025. godine iznosila 26,73 godine, a autobusa 10,56 godina. Lani je isporučeno 70 autobusa, od čega 59 klasičnih i 11 zglobnih. Istovremeno su rashodovana 34 autobusa. U lipnju prošle godine pokrenut je postupak javne nabave za još 62 električna autobusa koji obuhvaća 30 klasičnih, 26 zglobnih i 6 midi autobusa.