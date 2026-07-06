Zagrepčanin bez zadrške o kritikama žutih traka: 'Daj se saberite i idite tramvajem'

Već duže vrijeme, piše Zagrepčanin na Redditu, čita po društvenim mrežama, kako kaže, kmečanje zbog žutih traka: "Sad je još duža kolona kme kme". Kao prvo, kaže on, u centar grada nema se što ići autom, osim oni koji tamo žive. "Zagrebom dnevno prođe milijun ljudi. Ako se ide negdje gdje nema tramvaja onda je auto naravno okej, ali ljudi moji, po centru grada, gdje vozi hrpa tramvaja, a ne samo jedna linija, masa ljudi ide autom. Sve po jedna osoba u autu sjede jer ne mogu proći 3 km tramvajem. A najbizarnije je kmečanje oko toga što se fizički spriječilo ono što je i prije bilo zabranjeno", kaže. Pojedinci, dodaje, trebaju shvatiti da nisu sami i da se ne vrti sve oko njih. Osvrnuo se i na priče o tome kako hitne službe ne mogu proći. "Pa maknite se iz auta i odite tramvajem pa će hitne službe moći proći. A ne, ja ću sjediti u autu sam i vozit ću se od Prisavlja do Zelenog vala i kmečati što je kolona. Daj se saberite", zaključio je.

Netko mu je rekao kako je u Zagrebu i okolici već duže vrijeme u tijeku kampanja blaćenja i prigovaranja po društvenim mrežama i komentarima na sve. "S ciljem, valjda da se prikaže koliko su ljudi kriminalno nezadovoljni svime što se u gradu događa. Prigovara se gdje treba i ne treba samo u svrhu prigovaranja. Tako da nema potrebe obraćati pažnju da kmečavce. Ili su potkapacitirani pa su se navukli na gruntanje jer 'svi to rade' ili su direktno povezani s oporbom pa im je to misija ne bi li se pokazalo koliko su ljudi u gradu nezadovoljni", ističe Zagrepčanin dodajući kako njega zanima kada će blokade biti postavljene na Ozaljsku. "Za početak na tramvajske stanice na kojima se ljudi 'samo malo' sparkaju da odu na bankomat ili u pekarnicu", kaže.

Drugi dodaje da ne razumije kako se ljudima da svaki dan izgubit dva sata u koloni. "U Zagrebu barem pješke dođeš za pola sata gdje god hoćeš. Pješke, ne tramvajem. A tek biciklom...Ali ne, ekipa će radije sjedit u Savskoj svaki dan i gubit vrijeme i život nego stavit auto doma i prošetati se", ističe.

"Najdraže mi je kad u tim žalopojkama pokazuju na žutu traku kako je prazna i kako je to grozno i kako je mjera glupa....A upravo je poanta da ta traka bude prazna. A ove žalopojke o hitnoj, vatrogascima i sličnima su još i bolje, jer je jasno bilo rečeno na presici - hitnjaci smiju prijeći u žutu traku, mogu bez problema prijeći preko tih žutih rubnjaka i to im je dozvoljeno", piše još jedan od komentatora.

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