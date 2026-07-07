Prometni stručnjaci napali barijere u Savskoj, Tomašević im odgovorio: 'Već sada vidimo rezultate'

Kritike zbog postavljanja fizičkih barijera uz žute trake u Savskoj ulici nisu impresionirale zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Nakon što su prometni stručnjaci Željko Marušić i Goran Husinec upozorili da takvo rješenje može izazvati dodatne prometne probleme i ugroziti sigurnost, gradonačelnik je uzvratio kako se zanemaruje mišljenje struke koja je izradila prometnu studiju na temelju koje su barijere postavljene.

– Zanimljivo je koja bi rješenja oni predložili. Citirate prometne stručnjake kao da su neutralni, a ne spominjete da je, primjerice, profesor Marušić bio spomenut kao moj protukandidat u utrci za gradonačelnika. S druge strane, ne govorite da je cijelo rješenje izrađeno na temelju studije Prometnog fakulteta u Zagrebu. Zašto ne citirate dekana Prometnog fakulteta, koji podržava ovo rješenje? – odgovorio je Tomašević na konferenciji za novinare.

Naglasio je kako Grad Zagreb nema zakonske ovlasti kažnjavati vozače koji nepropisno voze žutom trakom, zbog čega smatra da su fizički separatori trenutačno najučinkovitije rješenje. – S obzirom na to da Grad nema nadležnost za sankcioniranje prekršaja vozača koji krše pravila korištenja žutih traka, ovo je najbolje što možemo napraviti u okviru svojih ovlasti. Već sada vidimo da znatno manje automobila nepropisno ulazi u žutu traku u Savskoj – rekao je gradonačelnik. Podsjetimo, fizičke barijere uz dio žute trake u Savskoj ulici postavljene su kako bi se onemogućio ulazak osobnih automobila u traku namijenjenu javnom prijevozu. Grad očekuje da će takvo rješenje ubrzati promet tramvaja i autobusa, dok dio prometnih stručnjaka upozorava da bi moglo stvarati dodatna uska grla i otežati promet u jednoj od najopterećenijih zagrebačkih prometnica.