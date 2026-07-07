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odgovorio na kritike

Tomašević tvrdi da pad prihoda u Holdingu nije problem: 'Nije bitno jesu li veći ili manji...'

Zagreb: Zgrada Zagreba?kog holdinga u Vukovarskoj ulici
Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
07.07.2026.
u 12:50

Na kritike zbog pada prihoda poručio je kako je važnije posluje li Holding s dobiti ili gubitkom te kakvu uslugu pruža građanima, istaknuvši da je tvrtka treću godinu zaredom poslovala pozitivno.

Poslovni prihodi Zagrebačkog holdinga u 2025. bili su manji nego godinu ranije, no gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da je puno važnije to što je tvrtka treću godinu zaredom poslovala s dobiti. Na kritike zbog pada prihoda odgovorio je kako se uspješnost javnih poduzeća ne mjeri visinom prihoda, nego kvalitetom usluge i stabilnim poslovanjem.  – Ne znam u kojem se poslovnom svijetu glavnim kriterijem smatra jesu li prihodi veći ili manji. Ključna je razlika između prihoda i rashoda, odnosno posluje li tvrtka pozitivno ili negativno. Kod javnih poduzeća još je važnije da građani dobiju što kvalitetniju uslugu uz što nižu cijenu – rekao je Tomašević uoči sjednice Gradske skupštine.

Istaknuo je kako Zagrebački holding već treću godinu zaredom posluje pozitivno, dok je prethodne tri godine bilježio gubitke. – Što to govori o upravljanju Holdingom? Istodobno je kreditni rejting Holdinga podignut za nekoliko razina, a Gradu Zagrebu za pet razina u pet godina i danas je najviši u povijesti grada – ustvrdio je. Naglasio je kako cilj javnih poduzeća nije ostvarivanje velike dobiti.– Holding treba poslovati s malom dobiti ili pozitivnom nulom, ali ne i s gubitkom. Ako bi ostvarivao veliku dobit, to bi značilo da na neki način zarađujemo na građanima umjesto da cijene usluga budu što povoljnije. To nije svrha javnog poduzeća – rekao je gradonačelnik.

Osvrnuo se i na izvršenje gradskog proračuna za prošlu godinu, istaknuvši kako je Zagreb među rijetkim velikim gradovima koji nisu završili godinu s proračunskim manjkom. – Koliko znam, Split je imao deficit od 82 milijuna eura, Karlovac 28 milijuna, Velika Gorica 10 milijuna, a u minusu su bili i Osijek, Vinkovci, Šibenik, Zadar, Sisak, Kutina i Našice. Grad Zagreb nije ostvario deficit i time sam zadovoljan – poručio je Tomašević.
Ključne riječi
Tomislav Tomašević Zagreb

Komentara 2

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VA
VanjaPlank
12:55 07.07.2026.

Tomašević je najgorji gradonačelnik grada Zagreba. Grad nikad prljaviji

VR
Vrapčanac
13:04 07.07.2026.

Lažni financijski izvještaj. Ajmo nekonsolidirani izvještaj jer je to pravo izvješće (konsolidirano obuhvaća i društva u vlasništvu holdinga). Strana 28 kaže prihodi od prodaje veći za 22 mil eur, a razrada kaže da se od tog iznosa 9,75 mil. eur odnosi na održavanje zelenih površina, 9,03 mil. na održavanje čistoće javnih površina, 3,66 mil. na parkirne karte i 1,86 mil na upravljanje i održavanje javnih cesta. Parkirne karte su posljedica toga da povlaštena PK više ne vrijedi u cijelom gradu, ostalo je čista fikcija, nisu se povećale javne i zelene površine, nije nastalo više cesta, radi se o povećanju cijene usluga koje plaća Grad, dakle prelijevanju više novca iz gradskog proračuna u holding. Strana 20 izvješća kaže da je proizvodnja asfaltnih mješavina smanjena za 2%, a nije se moglo s manje asfalta raditi više cesta. Na strani 28 se navodi i dodatnih 11.17 mil eur koje je holdingu iz Gradskog proračuna odobrila Gradska skupština. Ostatak navodne dobiti je iz revalorizacije nekretnina koje su procijenjene da vrijede 10,917 mil eur više nego godinu prije (radi se o knjigovodstvenoj vrijednosti nekretnina, a ne o novcu). Ove stavke donose nominalno povećanje prihoda za 42 mil eur, koliko je prikazana dobit, dakle ne postoji stvarna dobit Zagrebačkog holdinga nego postoji stvarno prelijevanje dodatnog novca iz proračuna Grada Zagrebačkom holdingu.

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