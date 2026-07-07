Tomašević tvrdi da pad prihoda u Holdingu nije problem: 'Nije bitno jesu li veći ili manji...'

Poslovni prihodi Zagrebačkog holdinga u 2025. bili su manji nego godinu ranije, no gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da je puno važnije to što je tvrtka treću godinu zaredom poslovala s dobiti. Na kritike zbog pada prihoda odgovorio je kako se uspješnost javnih poduzeća ne mjeri visinom prihoda, nego kvalitetom usluge i stabilnim poslovanjem. – Ne znam u kojem se poslovnom svijetu glavnim kriterijem smatra jesu li prihodi veći ili manji. Ključna je razlika između prihoda i rashoda, odnosno posluje li tvrtka pozitivno ili negativno. Kod javnih poduzeća još je važnije da građani dobiju što kvalitetniju uslugu uz što nižu cijenu – rekao je Tomašević uoči sjednice Gradske skupštine.

Istaknuo je kako Zagrebački holding već treću godinu zaredom posluje pozitivno, dok je prethodne tri godine bilježio gubitke. – Što to govori o upravljanju Holdingom? Istodobno je kreditni rejting Holdinga podignut za nekoliko razina, a Gradu Zagrebu za pet razina u pet godina i danas je najviši u povijesti grada – ustvrdio je. Naglasio je kako cilj javnih poduzeća nije ostvarivanje velike dobiti.– Holding treba poslovati s malom dobiti ili pozitivnom nulom, ali ne i s gubitkom. Ako bi ostvarivao veliku dobit, to bi značilo da na neki način zarađujemo na građanima umjesto da cijene usluga budu što povoljnije. To nije svrha javnog poduzeća – rekao je gradonačelnik.

Osvrnuo se i na izvršenje gradskog proračuna za prošlu godinu, istaknuvši kako je Zagreb među rijetkim velikim gradovima koji nisu završili godinu s proračunskim manjkom. – Koliko znam, Split je imao deficit od 82 milijuna eura, Karlovac 28 milijuna, Velika Gorica 10 milijuna, a u minusu su bili i Osijek, Vinkovci, Šibenik, Zadar, Sisak, Kutina i Našice. Grad Zagreb nije ostvario deficit i time sam zadovoljan – poručio je Tomašević.