Ova je 'neman' uplašila gospođu iz Zagreba! 'Rekla nam je da se ne osjeća sigurno, da se životinja čudno glasa...'

Poziv jedne žene iz Voćarskog naselja razveselio je i nasmijao djelatnike Skloništa za nezbrinute životinje u Dumovcu, a o svemu su obavijestili i svoje pratitelje na društvenim mrežama. Kako su ispričali, Zagrepčanka ih je nazvala zbog životinje koju je pronašla u lovilici koju su postavili ekipe Zoološkog vrta.

– Pogledajte kakva je neman završila u lovilici! Nazvala nas je jedna naša starija sugrađanka iz Voćarskog naselja i kazala nam kako opaža neku životinju u lovilici koju su postavili kolege zaduženi za provedbu Programa zaštite divljači u Zagrebu Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba.

Lovilica je tamo zbog jazavaca koje je potrebno preseliti u prirodu. Zato smo pretpostavili da je u lovilici željena zvjerka. Zamolili smo gospođu za opis životinje. Rekla nam je da se ne osjeća sigurno, pa da ne želi prilaziti lovilici, ali da joj se čini da je životinja crna i da se čudno glasa. Zbog toga je na lokaciju odjurio kolega iz naše terenske službe.

Nasmijali smo se kad je poslao fotografiju životinje. U lovilici je bila kosica! Brzo smo je oslobodili i popravili lovilicu kako bi se u njoj idući put mogla zateći neka veća i opasnija životinja – ispričali su.