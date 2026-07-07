FOTO Nakon velike obnove zablistala povijesna zgrada u Ilici, uskoro će ponovno primiti učenike

Prepoznatljiva je po klasicističkom rizalitu i trima visokim lučno zaobljenim prozorima na glavnom pročelju, a projekt njezina današnjeg izgleda potpisuje graditelj Ivan Holz. U izgradnji i dogradnjama sudjelovali su i Johann Gollreider, Fidelis Hoppiger te Kuno Waidmann.
Posebno mjesto u povijesti zgrade zauzima 1939. godina, kada je odlukom Kraljevine Jugoslavije nekretnina darovana Banovini Hrvatskoj uz uvjet da se trajno koristi za školovanje gluhe i slijepe djece. Tu namjenu zadržala je do danas kroz djelovanje Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj.
Nakon završetka obnove uklonjena je zaštitna skela, a zgrada je u završnoj fazi priprema za ponovno korištenje, čime će učenici i djelatnici uskoro dobiti obnovljen i sigurniji prostor za rad i obrazovanje.