FOTO Nakon velike obnove zablistala povijesna zgrada u Ilici, uskoro će ponovno primiti učenike

Jedna od najstarijih obrazovnih zgrada u Zagrebu uskoro će ponovno primiti učenike.
Jedna od najstarijih obrazovnih zgrada u Zagrebu uskoro će ponovno primiti učenike.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Nakon obnove završene su radovi na zgradi Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj u Ilici 83, s koje je skinuta skela, pa je povijesno zdanje ponovno zablistalo u punom sjaju.
Nakon obnove završene su radovi na zgradi Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj u Ilici 83, s koje je skinuta skela, pa je povijesno zdanje ponovno zablistalo u punom sjaju.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Zgrada Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj, smještena u Ilici 83, izgrađena je na mjestu nekadašnje građevine koju su sestre milosrdnice koristile kao bolnicu, rodilište i primaljsko učilište.
Zgrada Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj, smještena u Ilici 83, izgrađena je na mjestu nekadašnje građevine koju su sestre milosrdnice koristile kao bolnicu, rodilište i primaljsko učilište.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Tijekom niza dogradnji i adaptacija između 1888. i 1894. godine dobila je izgled koji je zadržala do danas.
Tijekom niza dogradnji i adaptacija između 1888. i 1894. godine dobila je izgled koji je zadržala do danas.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Prepoznatljiva je po klasicističkom rizalitu i trima visokim lučno zaobljenim prozorima na glavnom pročelju, a projekt njezina današnjeg izgleda potpisuje graditelj Ivan Holz. U izgradnji i dogradnjama sudjelovali su i Johann Gollreider, Fidelis Hoppiger te Kuno Waidmann.
Prepoznatljiva je po klasicističkom rizalitu i trima visokim lučno zaobljenim prozorima na glavnom pročelju, a projekt njezina današnjeg izgleda potpisuje graditelj Ivan Holz. U izgradnji i dogradnjama sudjelovali su i Johann Gollreider, Fidelis Hoppiger te Kuno Waidmann.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Posebno mjesto u povijesti zgrade zauzima 1939. godina, kada je odlukom Kraljevine Jugoslavije nekretnina darovana Banovini Hrvatskoj uz uvjet da se trajno koristi za školovanje gluhe i slijepe djece. Tu namjenu zadržala je do danas kroz djelovanje Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj.
Posebno mjesto u povijesti zgrade zauzima 1939. godina, kada je odlukom Kraljevine Jugoslavije nekretnina darovana Banovini Hrvatskoj uz uvjet da se trajno koristi za školovanje gluhe i slijepe djece. Tu namjenu zadržala je do danas kroz djelovanje Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Nakon završetka obnove uklonjena je zaštitna skela, a zgrada je u završnoj fazi priprema za ponovno korištenje, čime će učenici i djelatnici uskoro dobiti obnovljen i sigurniji prostor za rad i obrazovanje.
Nakon završetka obnove uklonjena je zaštitna skela, a zgrada je u završnoj fazi priprema za ponovno korištenje, čime će učenici i djelatnici uskoro dobiti obnovljen i sigurniji prostor za rad i obrazovanje.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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