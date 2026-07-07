Zbog radova ostali bez autobusne veze s Mihaljevcem, Tomašević objasnio zašto nema rješenja

Zagrepčani se već danima žale zbog skraćene autobusne linije 102, koja zbog radova više ne vozi do Mihaljevca, a na pitanje zašto nije uveden zamjenski prijevoz odgovorio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Kaže kako problem nije u nedostatku volje, nego u uvjetima na terenu.

– Razlog je tehničke prirode jer na tom dijelu trase nema mjesta gdje bi se autobus mogao okrenuti. To je glavni problem koji trenutačno imamo. Pokušat ćemo to riješiti što prije i dati još detalja kada provjerimo sve mogućnosti – rekao je Tomašević na redovitoj konferenciji za medije. Istaknuo je kako Grad i ZET u pravilu tijekom većih radova uvode zamjenske autobusne linije, no u ovom slučaju to zasad nije bilo moguće upravo zbog ograničenja na terenu. – Gdje god radimo radove, nastojimo organizirati zamjenski autobusni prijevoz. Ovo je iznimka zbog tehničkih okolnosti, odnosno nemogućnosti okretanja autobusa na tom dijelu trase – poručio je gradonačelnik.