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tehničke okolnosti

Zbog radova ostali bez autobusne veze s Mihaljevcem, Tomašević objasnio zašto nema rješenja

Zagreb: Tramvaji i autobusi na ZET-a
Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
07.07.2026.
u 12:36

– Gdje god radimo radove, nastojimo uspostaviti zamjenske autobusne linije. Ovo je iznimka– kazao je gradonačelnik

Zagrepčani se već  danima žale zbog skraćene autobusne linije 102, koja zbog radova više ne vozi do Mihaljevca, a na pitanje zašto nije uveden zamjenski prijevoz odgovorio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Kaže kako problem nije u nedostatku volje, nego u uvjetima na terenu.

– Razlog je tehničke prirode jer na tom dijelu trase nema mjesta gdje bi se autobus mogao okrenuti. To je glavni problem koji trenutačno imamo. Pokušat ćemo to riješiti što prije i dati još detalja kada provjerimo sve mogućnosti – rekao je Tomašević na redovitoj konferenciji za medije. Istaknuo je kako Grad i ZET u pravilu tijekom većih radova uvode zamjenske autobusne linije, no u ovom slučaju to zasad nije bilo moguće upravo zbog ograničenja na terenu. – Gdje god radimo radove, nastojimo organizirati zamjenski autobusni prijevoz. Ovo je iznimka zbog tehničkih okolnosti, odnosno nemogućnosti okretanja autobusa na tom dijelu trase – poručio je gradonačelnik.
Ključne riječi
Zagreb

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